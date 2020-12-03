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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201203/azerbaydzhan-1587498413.html
Алиев перенес День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе
Алиев перенес День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес на 8 ноября учрежденный ранее День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе, в знак солидарности с Турцией,... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:40
2020-12-03T13:40
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес на 8 ноября учрежденный ранее День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе, в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя, сообщили РИА Новости в администрации азербайджанского лидера."Согласно распоряжению президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики" от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы", - говорится в сообщении администрации.Учитывая, что "10 ноября в Турции отмечается как День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка (основателя Турецкой Республики - ред.), президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня Победы", он будет отмечаться ежегодно 8 ноября, уточнили в администрации.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире

Алиев перенес День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе

13:40 03.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Физулинского и Джебраильского района
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Физулинского и Джебраильского района - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес на 8 ноября учрежденный ранее День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе, в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя, сообщили РИА Новости в администрации азербайджанского лидера.
"Согласно распоряжению президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики" от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы", - говорится в сообщении администрации.
Учитывая, что "10 ноября в Турции отмечается как День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка (основателя Турецкой Республики - ред.), президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня Победы", он будет отмечаться ежегодно 8 ноября, уточнили в администрации.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Физулинского и Джебраильского района - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
"Продали врагу". Что предлагали Пашиняну во время войны в Карабахе
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанВ мире
 
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