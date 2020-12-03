https://ria.ru/20201203/azerbaydzhan-1587498413.html

Алиев перенес День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе

Алиев перенес День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес на 8 ноября учрежденный ранее День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе, в знак солидарности с Турцией,... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:40

2020-12-03T13:40

2020-12-03T13:40

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес на 8 ноября учрежденный ранее День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе, в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя, сообщили РИА Новости в администрации азербайджанского лидера."Согласно распоряжению президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики" от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы", - говорится в сообщении администрации.Учитывая, что "10 ноября в Турции отмечается как День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка (основателя Турецкой Республики - ред.), президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня Победы", он будет отмечаться ежегодно 8 ноября, уточнили в администрации.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире