Алиев перенес День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время посещения Физулинского и Джебраильского района
БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес на 8 ноября учрежденный ранее День Победы, приуроченный к событиям в Карабахе, в знак солидарности с Турцией, которая 10 ноября чтит память своего основателя, сообщили РИА Новости в администрации азербайджанского лидера.
"Согласно распоряжению президента Азербайджана "Об учреждении Дня Победы Азербайджанской Республики" от 2 декабря 2020 года, в целях увековечивания победы в Отечественной войне было принято решение ежегодно отмечать 10 ноября в Азербайджане как День Победы", - говорится в сообщении администрации.
Учитывая, что "10 ноября в Турции отмечается как День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка (основателя Турецкой Республики - ред.), президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял решение об изменении даты Дня Победы", он будет отмечаться ежегодно 8 ноября, уточнили в администрации.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.