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Туризм
https://ria.ru/20201203/avtoturizm-1587482400.html
Названы самые популярные города у автотуристов, которые едут на юг
Названы самые популярные города у автотуристов, которые едут на юг
В 2020 году из-за резкого увеличения туристов, путешествующих на машине, выросла популярность размещения на ночевки в городах по пути на юг России, сообщает... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:43
2020-12-03T14:43
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 2020 году из-за резкого увеличения туристов, путешествующих на машине, выросла популярность размещения на ночевки в городах по пути на юг России, сообщает Tvil.ru. Эксперты на основе данных бронирований с июня по октябрь 2020 года составили список самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов, расположенных по пути к российским морским курортам. Чаще всего на ночевки останавливались в Ростове-на-Дону и Волгограде. Спрос на гостиницы в них вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также в рейтинг вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский и Липецк. "Благодаря этому тренду туристы больше узнают города России. Известные блогеры рассказывают про удивительные места по пути на юг, такие как Дивногорье в Воронежской области, полуостров тюльпанов в заповеднике ростовской области, Воргольские скалы в Липецкой области и Кудыкина гора", — говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха.По статистике компании, отдыхающие бронируют ночевки в городах по пути на юг на одну-две ночи и тратят на проживание от 1600 до 2100 в сутки на двух-трех человек без завтрака. Дешевле всего остановиться в Краснодаре, дороже — в Ростове-на-Дону.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
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куда поехать, туризм, города, отели, цены, туристы, автомобилисты, новости - туризм, липецк, ростов-на-дону

Названы самые популярные города у автотуристов, которые едут на юг

14:43 03.12.2020
 
© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В 2020 году из-за резкого увеличения туристов, путешествующих на машине, выросла популярность размещения на ночевки в городах по пути на юг России, сообщает Tvil.ru.
Эксперты на основе данных бронирований с июня по октябрь 2020 года составили список самых востребованных у автомобилистов населенных пунктов, расположенных по пути к российским морским курортам.
Чаще всего на ночевки останавливались в Ростове-на-Дону и Волгограде. Спрос на гостиницы в них вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также в рейтинг вошли Краснодар, Воронеж, Каменск-Шахтинский и Липецк.
"Благодаря этому тренду туристы больше узнают города России. Известные блогеры рассказывают про удивительные места по пути на юг, такие как Дивногорье в Воронежской области, полуостров тюльпанов в заповеднике ростовской области, Воргольские скалы в Липецкой области и Кудыкина гора", — говорит Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования жилья для отдыха.
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По статистике компании, отдыхающие бронируют ночевки в городах по пути на юг на одну-две ночи и тратят на проживание от 1600 до 2100 в сутки на двух-трех человек без завтрака. Дешевле всего остановиться в Краснодаре, дороже — в Ростове-на-Дону.
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Туризмкуда поехатьТуризмГородаОтелиЦенытуристыавтомобилистыНовости - ТуризмЛипецкРостов-на-Дону
 
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