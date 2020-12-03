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Япония планирует прекратить продажу новых бензиновых автомобилей
Япония планирует прекратить продажу новых бензиновых автомобилей
Япония к середине 2030-х годов исключит из продажи новые автомобили с двигателем, работающим на бензине, согласование этого вопроса сейчас проводит министерство РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T03:41
2020-12-03T03:41
есихидэ суга
япония
в мире
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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Япония к середине 2030-х годов исключит из продажи новые автомобили с двигателем, работающим на бензине, согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны.Как передает агентство Киодо, все новые автомобили, допущенные к продаже к середине 2030-х годов, должны будут иметь гибридный, электрический или водородный двигатель.Толчком к этому стало заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о намерении Японии свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Как ожидается, если министерство экономики, промышленности и торговли поставит цель отказаться от бензиновых двигателей, это подтолкнет производителей к более интенсивным разработкам в области электродвигателей.Как ожидается, конкретные направления по этой цели будут сформированы до конца года.
https://ria.ru/20201122/avtomobili-1585740938.html
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есихидэ суга, япония, в мире

Япония планирует прекратить продажу новых бензиновых автомобилей

03:41 03.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка автомобиля в автосалоне
Покупка автомобиля в автосалоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТОКИО, 3 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Япония к середине 2030-х годов исключит из продажи новые автомобили с двигателем, работающим на бензине, согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны.
Как передает агентство Киодо, все новые автомобили, допущенные к продаже к середине 2030-х годов, должны будут иметь гибридный, электрический или водородный двигатель.
Толчком к этому стало заявление премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о намерении Японии свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Как ожидается, если министерство экономики, промышленности и торговли поставит цель отказаться от бензиновых двигателей, это подтолкнет производителей к более интенсивным разработкам в области электродвигателей.
Как ожидается, конкретные направления по этой цели будут сформированы до конца года.
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