https://ria.ru/20201203/avstraliya-1587499698.html

В Австралии расследуют дело о военных, пивших пиво из протеза боевика

В Австралии расследуют дело о военных, пивших пиво из протеза боевика

Министерство обороны Австралии начало расследование в отношении бойцов спецназа, распивавших алкогольные напитки из протеза ноги мертвого боевика радикальной... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:45

2020-12-03T13:45

2020-12-03T13:45

урузган

афганистан

австралия

талибан

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны Австралии начало расследование в отношении бойцов спецназа, распивавших алкогольные напитки из протеза ноги мертвого боевика радикальной группировки "Талибан", сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя ведомства.Отмечается, что расследование в отношении австралийских спецназовцев начали после обнародования фотографий, на которых военнослужащие пили пиво из протеза погибшего боевика и носили его привязанным к рюкзаку в районы боевых действий. Фотографии с распитием алкоголя из протеза были сделаны в 2009 году в импровизированном баре the Fat Lady’s Arms при базе спецназа в Афганистане.Сообщается, что нога принадлежала бойцу, убитому во время нападения на два полевых лагеря и тоннельный комплекс в провинции Урузган в 2009 году. После сражения протез ноги, предположительно, сняли с тела погибшего.Как сообщает Guardian со ссылкой на источники из специальной авиадесантной службы Австралии (SASR), старшие по званию офицеры были в курсе неправомерных действий спецназа. По данным издания, они были свидетелями распития алкогольных напитков из протеза боевика и, по некоторым сведениям, сами принимали в этом участие.Согласно уголовному праву Австралии, изъятие собственности у владельцев без их согласия в военное время приравнивается к мародерству, что является военным преступлением. Признанным виновными по этой статье грозит 20 лет тюремного заключения.В ноябре министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада командующего ВС страны Ангуса Кэмпбелла о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой в ноябре на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Такое количество самоубийств – восемь мужчин и женщина – за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.

https://ria.ru/20201203/avstraliya-1587384511.html

https://ria.ru/20201130/avstraliya-1586919125.html

урузган

афганистан

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урузган, афганистан, австралия, талибан, в мире