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В Австралии расследуют дело о военных, пивших пиво из протеза боевика
В Австралии расследуют дело о военных, пивших пиво из протеза боевика
Министерство обороны Австралии начало расследование в отношении бойцов спецназа, распивавших алкогольные напитки из протеза ноги мертвого боевика радикальной... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:45
2020-12-03T13:45
урузган
афганистан
австралия
талибан
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны Австралии начало расследование в отношении бойцов спецназа, распивавших алкогольные напитки из протеза ноги мертвого боевика радикальной группировки "Талибан", сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя ведомства.Отмечается, что расследование в отношении австралийских спецназовцев начали после обнародования фотографий, на которых военнослужащие пили пиво из протеза погибшего боевика и носили его привязанным к рюкзаку в районы боевых действий. Фотографии с распитием алкоголя из протеза были сделаны в 2009 году в импровизированном баре the Fat Lady’s Arms при базе спецназа в Афганистане.Сообщается, что нога принадлежала бойцу, убитому во время нападения на два полевых лагеря и тоннельный комплекс в провинции Урузган в 2009 году. После сражения протез ноги, предположительно, сняли с тела погибшего.Как сообщает Guardian со ссылкой на источники из специальной авиадесантной службы Австралии (SASR), старшие по званию офицеры были в курсе неправомерных действий спецназа. По данным издания, они были свидетелями распития алкогольных напитков из протеза боевика и, по некоторым сведениям, сами принимали в этом участие.Согласно уголовному праву Австралии, изъятие собственности у владельцев без их согласия в военное время приравнивается к мародерству, что является военным преступлением. Признанным виновными по этой статье грозит 20 лет тюремного заключения.В ноябре министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада командующего ВС страны Ангуса Кэмпбелла о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой в ноябре на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Такое количество самоубийств – восемь мужчин и женщина – за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.
https://ria.ru/20201203/avstraliya-1587384511.html
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урузган, афганистан, австралия, талибан, в мире

В Австралии расследуют дело о военных, пивших пиво из протеза боевика

13:45 03.12.2020
 
© Фото : Petty Officer 2nd Class Aramis RamirezАвстралийские военнослужащие в Афганистане
Австралийские военнослужащие в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© Фото : Petty Officer 2nd Class Aramis Ramirez
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны Австралии начало расследование в отношении бойцов спецназа, распивавших алкогольные напитки из протеза ноги мертвого боевика радикальной группировки "Талибан", сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя ведомства.
Отмечается, что расследование в отношении австралийских спецназовцев начали после обнародования фотографий, на которых военнослужащие пили пиво из протеза погибшего боевика и носили его привязанным к рюкзаку в районы боевых действий. Фотографии с распитием алкоголя из протеза были сделаны в 2009 году в импровизированном баре the Fat Lady’s Arms при базе спецназа в Афганистане.
Сообщается, что нога принадлежала бойцу, убитому во время нападения на два полевых лагеря и тоннельный комплекс в провинции Урузган в 2009 году. После сражения протез ноги, предположительно, сняли с тела погибшего.

"Армия на данный момент проводит тщательное расследование этого дела", - заявил представитель министерства обороны. Отмечается, что расследование началось после того, как один из австралийских сенаторов Рекс Патрик призвал привлечь командиров, не остановивших неправомерные действия спецназовцев, к ответственности.

Как сообщает Guardian со ссылкой на источники из специальной авиадесантной службы Австралии (SASR), старшие по званию офицеры были в курсе неправомерных действий спецназа. По данным издания, они были свидетелями распития алкогольных напитков из протеза боевика и, по некоторым сведениям, сами принимали в этом участие.
Австралийский военный в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Согласно уголовному праву Австралии, изъятие собственности у владельцев без их согласия в военное время приравнивается к мародерству, что является военным преступлением. Признанным виновными по этой статье грозит 20 лет тюремного заключения.
В ноябре министерство обороны Австралии начало увольнять бойцов спецназа после публикации доклада командующего ВС страны Ангуса Кэмпбелла о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. В документе содержатся доказательства 39 убийств, совершенных австралийским спецназом с 2005 по 2016 годы в Афганистане. Среди жертв как местные солдаты, так и гражданские лица.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что девять военнослужащих Австралии покончили с собой в ноябре на фоне публикации доклада о военных преступлениях, совершенных австралийскими солдатами в Афганистане. Такое количество самоубийств – восемь мужчин и женщина – за столь небольшой промежуток времени является беспрецедентным в истории австралийской армии, отмечает газета. Пока нет свидетельств, что ушедшие из жизни военные были причастны к преступлениям в Афганистане. Однако специалисты не исключают, что самоубийства могли быть спровоцированы расследованием.
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УрузганАфганистанАвстралияТалибанВ мире
 
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