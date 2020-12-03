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Культура
https://ria.ru/20201203/artisty-1587505599.html
Названы самые популярные российские артисты
Названы самые популярные российские артисты
Рэп-исполнители Моргенштерн и Скриптонит стали самыми популярными артистами в России в 2020 году, среди лидеров по прослушиваниям у российской аудитории также... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T14:14
2020-12-03T14:14
культура
сбер
моргенштерн (алишер моргенштерн)
artik & asti
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apple
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рэп-исполнители Моргенштерн и Скриптонит стали самыми популярными артистами в России в 2020 году, среди лидеров по прослушиваниям у российской аудитории также Zivert и Artik &amp; Asti, свидетельствуют данные стримингового аудиосервиса СберЗвук и платформы Apple Music.Согласно рейтингу Apple Music, самым популярным артистом у российской аудитории на платформе стал рэпер Скриптонит. "В начале года музыкант порадовал подписчиков Apple Music эксклюзивным альбомом "2004". В течение всего 2020 года не было ни одной недели, чтобы пластинка не попадала в топ-10 альбомного чарта Apple Music", - отметили в пресс-службе.В тройке лидеров платформы также находятся Моргенштерн и Zivert, за которыми следуют певец Jony и коллектив Artik &amp; Asti. В рейтинге Сбера в пятерку лидеров также вошли Gayazovs brothers."Artik &amp; Asti стала абсолютными лидерами в Южном, Сибирском и Дальневосточном округах. Zivert оказалась фаворитом Центрального, Северо-Западного и Уральского округа, а Morgenshtern чаще всего слушают в Приволжье", - пояснил СберЗвук.Их статистика показывает, что самым популярным треком 2020 года у россиян стала композиция "Любимка" певца Niletto, а вот российские пользователи Apple Music свое предпочтение отдали песне Jony "Комета".Согласно статистики приложения для поиска музыка Shazam, россияне чаще всего запрашивали трек Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. "Пользователи Shazam обращались к приложению 24,6 миллиона раз, чтобы распознать этот трек, - это абсолютный рекорд за всю историю Shazam", - отметили в пресс-службе."Что касается музыкальных жанров, то в 2020 году поп-музыка и хип-хоп - два лидирующих направления во всех регионах России. Два наименее популярных жанра - психоделический рок и трип-хоп. Любопытно, что на юге России чаще, чем в других регионах, ищут детскую музыку и караоке-версии популярных песен. Классику чаще всего включают на Урале и Дальнем Востоке. В Сибири больше, чем в других регионах, слушают прогрессив-хаус и гаражный рок", - говорится в аналитике СберЗвука.Во время карантина увеличилось также время, которое люди тратили на прослушивание музыки, - с апреля по июнь 2020 года, в период локдауна, среднее время прослушивания в день одним пользователем выросло на 6%, заключил СберЗвук.
https://ria.ru/20201124/veselaya-pesnya-1585860315.html
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сбер, моргенштерн (алишер моргенштерн), artik & asti , юлия зиверт (zivert), apple, общество

Названы самые популярные российские артисты

14:14 03.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рэп-исполнители Моргенштерн и Скриптонит стали самыми популярными артистами в России в 2020 году, среди лидеров по прослушиваниям у российской аудитории также Zivert и Artik & Asti, свидетельствуют данные стримингового аудиосервиса СберЗвук и платформы Apple Music.

"На первое место по количеству прослушиваний в России вышел скандальный шоумен и талантливый музыкант Morgenshtern, который успел за этот год побывать в гостях у Дудя, Урганта и выпустить целую серию хитов с Элджеем, Тимати и Lil Pump. Второй по популярности стала поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным, - Artik & Asti. За этот год артисты выпустили трек "Девочка, Танцуй", мгновенно ставший хитом, а также записали фиты со Стасом Михайловым, группой "Руки Вверх" и другими. Российская певица Zivert - на третьем месте в рейтинге", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СберЗвука.

Согласно рейтингу Apple Music, самым популярным артистом у российской аудитории на платформе стал рэпер Скриптонит. "В начале года музыкант порадовал подписчиков Apple Music эксклюзивным альбомом "2004". В течение всего 2020 года не было ни одной недели, чтобы пластинка не попадала в топ-10 альбомного чарта Apple Music", - отметили в пресс-службе.
В тройке лидеров платформы также находятся Моргенштерн и Zivert, за которыми следуют певец Jony и коллектив Artik & Asti. В рейтинге Сбера в пятерку лидеров также вошли Gayazovs brothers.
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"Artik & Asti стала абсолютными лидерами в Южном, Сибирском и Дальневосточном округах. Zivert оказалась фаворитом Центрального, Северо-Западного и Уральского округа, а Morgenshtern чаще всего слушают в Приволжье", - пояснил СберЗвук.
Их статистика показывает, что самым популярным треком 2020 года у россиян стала композиция "Любимка" певца Niletto, а вот российские пользователи Apple Music свое предпочтение отдали песне Jony "Комета".
Согласно статистики приложения для поиска музыка Shazam, россияне чаще всего запрашивали трек Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. "Пользователи Shazam обращались к приложению 24,6 миллиона раз, чтобы распознать этот трек, - это абсолютный рекорд за всю историю Shazam", - отметили в пресс-службе.
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"Что касается музыкальных жанров, то в 2020 году поп-музыка и хип-хоп - два лидирующих направления во всех регионах России. Два наименее популярных жанра - психоделический рок и трип-хоп. Любопытно, что на юге России чаще, чем в других регионах, ищут детскую музыку и караоке-версии популярных песен. Классику чаще всего включают на Урале и Дальнем Востоке. В Сибири больше, чем в других регионах, слушают прогрессив-хаус и гаражный рок", - говорится в аналитике СберЗвука.
Во время карантина увеличилось также время, которое люди тратили на прослушивание музыки, - с апреля по июнь 2020 года, в период локдауна, среднее время прослушивания в день одним пользователем выросло на 6%, заключил СберЗвук.
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КультураСберМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Artik & AstiЮлия Зиверт (Zivert)AppleОбщество
 
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