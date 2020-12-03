https://ria.ru/20201203/artisty-1587505599.html

Названы самые популярные российские артисты

Названы самые популярные российские артисты

Рэп-исполнители Моргенштерн и Скриптонит стали самыми популярными артистами в России в 2020 году, среди лидеров по прослушиваниям у российской аудитории также... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T14:14

2020-12-03T14:14

2020-12-03T14:14

культура

сбер

моргенштерн (алишер моргенштерн)

artik & asti

юлия зиверт (zivert)

apple

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Рэп-исполнители Моргенштерн и Скриптонит стали самыми популярными артистами в России в 2020 году, среди лидеров по прослушиваниям у российской аудитории также Zivert и Artik & Asti, свидетельствуют данные стримингового аудиосервиса СберЗвук и платформы Apple Music.Согласно рейтингу Apple Music, самым популярным артистом у российской аудитории на платформе стал рэпер Скриптонит. "В начале года музыкант порадовал подписчиков Apple Music эксклюзивным альбомом "2004". В течение всего 2020 года не было ни одной недели, чтобы пластинка не попадала в топ-10 альбомного чарта Apple Music", - отметили в пресс-службе.В тройке лидеров платформы также находятся Моргенштерн и Zivert, за которыми следуют певец Jony и коллектив Artik & Asti. В рейтинге Сбера в пятерку лидеров также вошли Gayazovs brothers."Artik & Asti стала абсолютными лидерами в Южном, Сибирском и Дальневосточном округах. Zivert оказалась фаворитом Центрального, Северо-Западного и Уральского округа, а Morgenshtern чаще всего слушают в Приволжье", - пояснил СберЗвук.Их статистика показывает, что самым популярным треком 2020 года у россиян стала композиция "Любимка" певца Niletto, а вот российские пользователи Apple Music свое предпочтение отдали песне Jony "Комета".Согласно статистики приложения для поиска музыка Shazam, россияне чаще всего запрашивали трек Dance Monkey австралийской певицы Tones And I. "Пользователи Shazam обращались к приложению 24,6 миллиона раз, чтобы распознать этот трек, - это абсолютный рекорд за всю историю Shazam", - отметили в пресс-службе."Что касается музыкальных жанров, то в 2020 году поп-музыка и хип-хоп - два лидирующих направления во всех регионах России. Два наименее популярных жанра - психоделический рок и трип-хоп. Любопытно, что на юге России чаще, чем в других регионах, ищут детскую музыку и караоке-версии популярных песен. Классику чаще всего включают на Урале и Дальнем Востоке. В Сибири больше, чем в других регионах, слушают прогрессив-хаус и гаражный рок", - говорится в аналитике СберЗвука.Во время карантина увеличилось также время, которое люди тратили на прослушивание музыки, - с апреля по июнь 2020 года, в период локдауна, среднее время прослушивания в день одним пользователем выросло на 6%, заключил СберЗвук.

https://ria.ru/20201124/veselaya-pesnya-1585860315.html

https://ria.ru/20201113/klip-1584343792.html

https://ria.ru/20201201/muzyka-1587051649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, моргенштерн (алишер моргенштерн), artik & asti , юлия зиверт (zivert), apple, общество