https://ria.ru/20201203/armiya-1587526019.html

На Украине объяснили превосходство российской армии

На Украине объяснили превосходство российской армии

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и бывший военный Сергей Згурец рассказал газете "Новое время", почему российская армия... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:46

2020-12-03T15:46

2020-12-03T16:02

россия

руслан хомчак

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и бывший военный Сергей Згурец рассказал газете "Новое время", почему российская армия превосходит украинскую.По словам эксперта, ни в одной из бригад ВСУ нет автоматизированных систем управления (АСУ), позволяющих отслеживать аспекты боя в реальном времени, быстро отдавать приказы от высшего командования к подразделениям с помощью радиосигналов и пакетных данных. АСУ дают возможность оперативно принимать тактические решения: управлять войсками и вооружением, включая разведывательные и атакующие беспилотники.В свою очередь, главнокомандующий украинскими Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что его коллеги не увидят автоматизацию боевых подразделений. По его словам, в войсках годами финансируются только два проекта АСУ, при этом по одному из них потратили уже 700 миллионов гривен, а работы не показали даже наполовину."Месяц назад закончила работать комиссия Генштаба по приему очередного этапа этой АСУ. В результате есть металл, компьютер, стул и стол, а программного обеспечения нет", — говорится в статье.Как добавил Хомчак, ему подали на подпись утверждение опытно-конструкторских работ по АСУ, но визировать их он не планирует. Главнокомандующий ВСУ считает, что ему предлагают согласовать вместо новой разработки "изобретение велосипеда".Згурец же считает, что количество танков Украину не спасет.На войне побеждает тот, кто быстрее замечает противника, оперативнее передает его координаты, наносит удар и отходит, отметил военный. Он уточнил, что российская бригада выполняет ту же задачу в пять раз быстрее украинской.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201202/razval-1587412051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/donbass-1586553753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, руслан хомчак, вооруженные силы украины, украина