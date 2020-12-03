Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201203/armiya-1587526019.html
На Украине объяснили превосходство российской армии
На Украине объяснили превосходство российской армии
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и бывший военный Сергей Згурец рассказал газете "Новое время", почему российская армия... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T15:46
2020-12-03T16:02
россия
руслан хомчак
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147258/72/1472587200_0:216:2876:1834_1400x0_80_0_0_87eeddc6b677df056b350e43284bec98.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и бывший военный Сергей Згурец рассказал газете "Новое время", почему российская армия превосходит украинскую.По словам эксперта, ни в одной из бригад ВСУ нет автоматизированных систем управления (АСУ), позволяющих отслеживать аспекты боя в реальном времени, быстро отдавать приказы от высшего командования к подразделениям с помощью радиосигналов и пакетных данных. АСУ дают возможность оперативно принимать тактические решения: управлять войсками и вооружением, включая разведывательные и атакующие беспилотники.В свою очередь, главнокомандующий украинскими Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что его коллеги не увидят автоматизацию боевых подразделений. По его словам, в войсках годами финансируются только два проекта АСУ, при этом по одному из них потратили уже 700 миллионов гривен, а работы не показали даже наполовину."Месяц назад закончила работать комиссия Генштаба по приему очередного этапа этой АСУ. В результате есть металл, компьютер, стул и стол, а программного обеспечения нет", — говорится в статье.Как добавил Хомчак, ему подали на подпись утверждение опытно-конструкторских работ по АСУ, но визировать их он не планирует. Главнокомандующий ВСУ считает, что ему предлагают согласовать вместо новой разработки "изобретение велосипеда".Згурец же считает, что количество танков Украину не спасет.На войне побеждает тот, кто быстрее замечает противника, оперативнее передает его координаты, наносит удар и отходит, отметил военный. Он уточнил, что российская бригада выполняет ту же задачу в пять раз быстрее украинской.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201202/razval-1587412051.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/donbass-1586553753.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147258/72/1472587200_73:0:2804:2048_1400x0_80_0_0_e9d4b9e10fbd5ec694af9a778ed130d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руслан хомчак, вооруженные силы украины, украина

На Украине объяснили превосходство российской армии

15:46 03.12.2020 (обновлено: 16:02 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие российской армии
Военнослужащие российской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express и бывший военный Сергей Згурец рассказал газете "Новое время", почему российская армия превосходит украинскую.
По словам эксперта, ни в одной из бригад ВСУ нет автоматизированных систем управления (АСУ), позволяющих отслеживать аспекты боя в реальном времени, быстро отдавать приказы от высшего командования к подразделениям с помощью радиосигналов и пакетных данных. АСУ дают возможность оперативно принимать тактические решения: управлять войсками и вооружением, включая разведывательные и атакующие беспилотники.
"Армия России получила 40 комплектов АСУ бригадного уровня — теперь они есть на вооружении и тех подразделений, что дислоцируются возле границы с Украиной", — рассказал Згурец.
В свою очередь, главнокомандующий украинскими Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что его коллеги не увидят автоматизацию боевых подразделений. По его словам, в войсках годами финансируются только два проекта АСУ, при этом по одному из них потратили уже 700 миллионов гривен, а работы не показали даже наполовину.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 19:41
Украине предрекли развал
"Месяц назад закончила работать комиссия Генштаба по приему очередного этапа этой АСУ. В результате есть металл, компьютер, стул и стол, а программного обеспечения нет", — говорится в статье.
Как добавил Хомчак, ему подали на подпись утверждение опытно-конструкторских работ по АСУ, но визировать их он не планирует. Главнокомандующий ВСУ считает, что ему предлагают согласовать вместо новой разработки "изобретение велосипеда".
Згурец же считает, что количество танков Украину не спасет.
На войне побеждает тот, кто быстрее замечает противника, оперативнее передает его координаты, наносит удар и отходит, отметил военный. Он уточнил, что российская бригада выполняет ту же задачу в пять раз быстрее украинской.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 09:24
Главком ВСУ оценил возможность военного решения конфликта на Донбассе
 
РоссияРуслан ХомчакВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57Названы регионы с самыми высокими зарплатами
08:55На военной базе Форт-Брэгг в США нашли тела двух человек
08:50Половину поверхности пилонов моста на остров Русский очистили ото льда
08:49Российское посольство обвинило норвежскую спецслужбу в запугивании людей
08:49Центробанк отозвал лицензию у "Евроазиатского Инвестиционного Банка"
08:43Раскрыта новая схема кражи денег с банковских карт
08:29Почти каждый десятый россиянин готов привиться от COVID-19, показал опрос
08:24В Японии от коронавируса впервые умер человек младше 20 лет
08:15Роскачество выяснило, как россияне выбирают вино
08:12Образцы вакцины "Спутник V" доставили в Узбекистан
08:06Трамп пообещал заблокировать проект оборонного бюджета США
08:06Минпромторг: объем выпуска "Спутник V" скоро достигнет двух миллионов доз
08:01В Москве стартовала электронная запись на вакцинацию от коронавируса
08:00Состояние моря будут комплексно анализировать по снимкам из космоса
07:34Мурашко: РФ осуждает попытки политизировать вопрос вакцинации от COVID-19
07:17New York Times назвала фигурантов расследования о помилованиях в США
07:15Самолет вернулся в аэропорт на Камчатке из-за трещины на лобовом стекле
07:10В "Царицыно" нашли нарушение санитарных норм против COVID-19
07:06В Роспотребнадзоре оценили эффективность масок с клапаном
06:46Врач объяснил, как избавиться от ночных кошмаров
Лента новостейМолния