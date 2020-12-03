https://ria.ru/20201203/armeniya-1587517716.html

Армянская оппозиция предложила кандидатуру Манукяна на должность премьера

Армянская оппозиция предложила кандидатуру Манукяна на должность премьера

Оппозиция Армении, требующая отставки главы кабмина Никола Пашиняна, предложила на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна, сообщил в РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T15:06

2020-12-03T15:06

2020-12-03T15:08

левон тер-петросян

ереван

в мире

беспорядки в ереване

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Ноости. Оппозиция Армении, требующая отставки главы кабмина Никола Пашиняна, предложила на пост главы правительства кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна, сообщил в четверг журналистам бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян."Семнадцать партий расшили свой формат и создали "Совет спасения родины", который принял решение выдвинуть кандидатуру Вазгена Манукяна на пост премьер-министра", - сказал Ванецян.Он отметил большой политический опыт Манукяна. "Принято решение, что Манукян прекратит свою партийную деятельность. Он обязался провести внеочередные парламентские выборы, в которых участвовать не будет", - сказал оппозиционер.Манукян занимал пост премьер-министра Армении в 1990-1991 годах. В 1992-1993 годах был министром обороны, координируя работу военно-промышленного комплекса. В 1996 году Манукян участвовал в президентских выборах, обвинив в фальсификации их итогов экс-президента страны Левона Тер-Петросяна. В начале 1990-х годов Манукян основал и возглавил партию "Национально-демократический союз". В 2009-2019 годах был председателем Общественного совета Армении.

https://ria.ru/20201202/armeniya-1587318600.html

ереван

армения

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левон тер-петросян, ереван, в мире, беспорядки в ереване, никол пашинян, армения