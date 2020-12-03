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Архангельская область
Архангельская область
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Научно-образовательный центр появится в Арктике
Научно-образовательный центр появится в Арктике
Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого округа на создание межрегионального научно-образовательного центра РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:30
2020-12-03T18:30
архангельская область
александр цыбульский
андрей чибис
арктика
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МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 3 дек – РИА Новости. Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого округа на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые технологии и методы исследования", сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.По его словам, создание центра - это пример силы межрегиональной кооперации, которая даст новый импульс к развитию науки, экономики и промышленности всей российской Арктики."Впереди большая работа, для которой у нас есть все необходимое – природные и производственные ресурсы, научный и образовательный потенциал и люди, готовые постигать новые высоты", - пояснил архангельский губернатор.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил с совместной победой коллег-губернаторов Архангельской области и НАО. Он отметил, что научно-образовательные центры станут главным двигателем науки и образования в России и мире, и российская Арктика непременно станет частью этого процесса.
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александр цыбульский, андрей чибис, арктика

Научно-образовательный центр появится в Арктике

18:30 03.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 3 дек – РИА Новости. Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого округа на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые технологии и методы исследования", сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
"Благодарен председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину за высокое доверие, которое оказано трем регионам – Архангельской и Мурманской областям, Ненецкому автономному округу - в реализации глобального проекта научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые технологии и методы исследования", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
По его словам, создание центра - это пример силы межрегиональной кооперации, которая даст новый импульс к развитию науки, экономики и промышленности всей российской Арктики.
"Впереди большая работа, для которой у нас есть все необходимое – природные и производственные ресурсы, научный и образовательный потенциал и люди, готовые постигать новые высоты", - пояснил архангельский губернатор.
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 13:43Архангельская область
Цыбульский: экономику Арктической зоны стоит развивать комплексно
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил с совместной победой коллег-губернаторов Архангельской области и НАО. Он отметил, что научно-образовательные центры станут главным двигателем науки и образования в России и мире, и российская Арктика непременно станет частью этого процесса.
 
Архангельская областьАлександр ЦыбульскийАндрей ЧибисАрктика
 
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