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Научно-образовательный центр появится в Арктике
Научно-образовательный центр появится в Арктике
Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого округа на создание межрегионального научно-образовательного центра РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T18:30
2020-12-03T18:30
2020-12-03T18:30
архангельская область
александр цыбульский
андрей чибис
арктика
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МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 3 дек – РИА Новости. Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого округа на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые технологии и методы исследования", сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.По его словам, создание центра - это пример силы межрегиональной кооперации, которая даст новый импульс к развитию науки, экономики и промышленности всей российской Арктики."Впереди большая работа, для которой у нас есть все необходимое – природные и производственные ресурсы, научный и образовательный потенциал и люди, готовые постигать новые высоты", - пояснил архангельский губернатор.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил с совместной победой коллег-губернаторов Архангельской области и НАО. Он отметил, что научно-образовательные центры станут главным двигателем науки и образования в России и мире, и российская Арктика непременно станет частью этого процесса.
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александр цыбульский, андрей чибис, арктика
МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 3 дек – РИА Новости.
Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого округа на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые технологии и методы исследования", сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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"Благодарен председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину за высокое доверие, которое оказано трем регионам – Архангельской и Мурманской областям, Ненецкому автономному округу - в реализации глобального проекта научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые технологии и методы исследования", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
По его словам, создание центра - это пример силы межрегиональной кооперации, которая даст новый импульс к развитию науки, экономики и промышленности всей российской Арктики.
"Впереди большая работа, для которой у нас есть все необходимое – природные и производственные ресурсы, научный и образовательный потенциал и люди, готовые постигать новые высоты", - пояснил архангельский губернатор.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил с совместной победой коллег-губернаторов Архангельской области и НАО. Он отметил, что научно-образовательные центры станут главным двигателем науки и образования в России и мире, и российская Арктика непременно станет частью этого процесса.