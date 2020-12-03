https://ria.ru/20201203/arktika-1587557778.html

Научно-образовательный центр появится в Арктике

Научно-образовательный центр появится в Арктике

Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого округа на создание межрегионального научно-образовательного центра РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T18:30

2020-12-03T18:30

2020-12-03T18:30

архангельская область

александр цыбульский

андрей чибис

арктика

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МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 3 дек – РИА Новости. Правительство России поддержало заявку Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого округа на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика: новые технологии и методы исследования", сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.По его словам, создание центра - это пример силы межрегиональной кооперации, которая даст новый импульс к развитию науки, экономики и промышленности всей российской Арктики."Впереди большая работа, для которой у нас есть все необходимое – природные и производственные ресурсы, научный и образовательный потенциал и люди, готовые постигать новые высоты", - пояснил архангельский губернатор.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил с совместной победой коллег-губернаторов Архангельской области и НАО. Он отметил, что научно-образовательные центры станут главным двигателем науки и образования в России и мире, и российская Арктика непременно станет частью этого процесса.

https://ria.ru/20201126/ekonomika-1586436281.html

арктика

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александр цыбульский, андрей чибис, арктика