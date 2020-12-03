https://ria.ru/20201203/apple-1587480440.html

Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12

Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12

В штате Сан-Паулу Бразилии компании Apple предписали вернуть зарядные устройства в коробки новых iPhone. Информацию об этом подтвердило агентство по защите прав РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:05

2020-12-03T12:05

2020-12-03T12:05

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apple

бразилия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В штате Сан-Паулу Бразилии компании Apple предписали вернуть зарядные устройства в коробки новых iPhone. Информацию об этом подтвердило агентство по защите прав потребителей Procon-SP южноамериканского государства.Чиновники агентства обратились к Apple в октябре с просьбой дать разъяснить, почему iPhone 12 лишились зарядки. Компанию попросили доказать, что отказ от блока питания не нанесет вреда потребителям, а также подтвердить, что эта мера необходима для защиты окружающей среды.В Procon-SP решили, что блок питания считается важным компонентом, а продажа смартфона противоречит местному законодательству. Более того, в Apple не смогли гарантировать, что предложит техническую поддержку пользователям iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны блоками от сторонних производителей.Решение штата Сан-Паулу собираются распространить на всю Бразилию, заставив американскую корпорацию вернуть зарядное устройство.

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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