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Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12
Apple вернет зарядное устройство в комплект поставки iPhone 12
В штате Сан-Паулу Бразилии компании Apple предписали вернуть зарядные устройства в коробки новых iPhone. Информацию об этом подтвердило агентство по защите прав РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:05
2020-12-03T12:05
2020-12-03T12:05
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В штате Сан-Паулу Бразилии компании Apple предписали вернуть зарядные устройства в коробки новых iPhone. Информацию об этом подтвердило агентство по защите прав потребителей Procon-SP южноамериканского государства.Чиновники агентства обратились к Apple в октябре с просьбой дать разъяснить, почему iPhone 12 лишились зарядки. Компанию попросили доказать, что отказ от блока питания не нанесет вреда потребителям, а также подтвердить, что эта мера необходима для защиты окружающей среды.В Procon-SP решили, что блок питания считается важным компонентом, а продажа смартфона противоречит местному законодательству. Более того, в Apple не смогли гарантировать, что предложит техническую поддержку пользователям iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны блоками от сторонних производителей.Решение штата Сан-Паулу собираются распространить на всю Бразилию, заставив американскую корпорацию вернуть зарядное устройство.
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apple iphone, apple, бразилия, технологии
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
В штате Сан-Паулу Бразилии компании Apple предписали вернуть зарядные устройства в коробки новых iPhone. Информацию об этом подтвердило
агентство по защите прав потребителей Procon-SP южноамериканского государства.
Чиновники агентства обратились к Apple в октябре с просьбой дать разъяснить, почему iPhone 12 лишились зарядки. Компанию попросили доказать, что отказ от блока питания не нанесет вреда потребителям, а также подтвердить, что эта мера необходима для защиты окружающей среды.
В Procon-SP решили, что блок питания считается важным компонентом, а продажа смартфона противоречит местному законодательству. Более того, в Apple не смогли гарантировать, что предложит техническую поддержку пользователям iPhone 12, которые будут заряжать смартфоны блоками от сторонних производителей.
Решение штата Сан-Паулу собираются распространить на всю Бразилию, заставив американскую корпорацию вернуть зарядное устройство.