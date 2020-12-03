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Мишустин отметил уникальный талант и редкую эрудицию Ирины Антоновой
Мишустин отметил уникальный талант и редкую эрудицию Ирины Антоновой
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:16
2020-12-03T12:16
культура
ирина антонова
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, назвав ее человеком уникального таланта и редкой эрудиции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с ней проходит в Москве в стенах ее родного музея в четверг."Не стало Ирины Александровны Антоновой, выдающегося искусствоведа и просветителя, человека уникального таланта, редкой эрудиции", - говорится в телеграмме.Премьер подчеркнул, что Пушкинский музей был для Ирины Антоновой смыслом жизни и любимым делом.Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество российских и зарубежных наград.
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Легенда музея: не стало Ирины Антоновой
На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова. Она была президентом, а до этого долгие годы директором Пушкинского музея, куда пришла сразу после войны научным сотрудником. Ее вклад в музей и культуру огромен: Ирина Александровна открыла в ГМИИ Отдел личных коллекций, возглавила подготовку «музейного городка» – проекта-мечты основателя музея Ивана Цветаева. Антонова проводила научные конференции и музыкальные фестивали. Благодаря ей Москва в 1974 году увидела знаменитую «Мону Лизу» Да Винчи. Она же в Россию привозила Пикассо, Дали, Караваджо, Уорхала и даже коллекции домов моды Шанель и Диор.
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ирина антонова, михаил мишустин, общество

Мишустин отметил уникальный талант и редкую эрудицию Ирины Антоновой

12:16 03.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент ГМИИ им А. С. Пушкина Ирина Антонова
Президент ГМИИ им А. С. Пушкина Ирина Антонова - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, назвав ее человеком уникального таланта и редкой эрудиции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с ней проходит в Москве в стенах ее родного музея в четверг.
"Не стало Ирины Александровны Антоновой, выдающегося искусствоведа и просветителя, человека уникального таланта, редкой эрудиции", - говорится в телеграмме.
Премьер подчеркнул, что Пушкинский музей был для Ирины Антоновой смыслом жизни и любимым делом.

"Именно благодаря ее профессионализму, незаурядному организаторскому таланту ГМИИ стал крупнейшим культурно-просветительским центром, приобрел мировую известность. А миллионы людей в нашей стране смогли наслаждаться шедеврами мировой культуры. В нашей памяти навсегда останутся ее выставки, авторские программы. Ее Пушкинский музей. Останется светлая память об этом ярком, неординарном человеке", - добавил Мишустин.

Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество российских и зарубежных наград.
П/к директора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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