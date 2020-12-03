https://ria.ru/20201203/antonova-1587472942.html
Прощание с Ириной Антоновой проходит в Москве
Прощание с Ириной Антоновой проходит в Москве
Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой проходит в Москве в стенах ее родного музея в... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T11:30
2020-12-03T11:30
2020-12-03T11:34
культура
умерла ирина антонова
новости культуры
ирина антонова
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой проходит в Москве в стенах ее родного музея в четверг, передает корреспондент РИА Новости.Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.Прощание проходит в закрытом формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. С 11.00 до 13.00 прощается коллектив музея, после церемонию сможет посетить узкий круг близких друзей и коллег Антоновой.Похоронят президента ГМИИ на Новодевичьем кладбище рядом с мамой и мужем в пятницу. Все желающие выразить соболезнования могут отправить письмо на почту музея. Впоследствии их опубликуют на "Стене памяти" на сайте Пушкинского музея.Колонны Пушкинского музея задрапированы черным. К воротам ГМИИ несут цветы.Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество российских и зарубежных наград.
https://ria.ru/20201201/antonova-1587151722.html
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умерла ирина антонова, новости культуры, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Церемония прощания с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой проходит в Москве в стенах ее родного музея в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности, осложненной коронавирусной инфекцией.
Прощание проходит в закрытом формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. С 11.00 до 13.00 прощается коллектив музея, после церемонию сможет посетить узкий круг близких друзей и коллег Антоновой.
Похоронят президента ГМИИ на Новодевичьем кладбище рядом с мамой и мужем в пятницу. Все желающие выразить соболезнования могут отправить письмо на почту музея. Впоследствии их опубликуют на "Стене памяти" на сайте Пушкинского музея.
Колонны Пушкинского музея задрапированы черным. К воротам ГМИИ несут цветы.
Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество российских и зарубежных наград.