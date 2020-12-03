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На Аляске после оползней шесть человек пропали без вести
На Аляске после оползней шесть человек пропали без вести
Поиски шести человек ведутся на Аляске, после того, как на боро Хейнс сошли оползни, вызванные сильными дождями, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T09:47
2020-12-03T09:47
2020-12-03T09:47
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Поиски шести человек ведутся на Аляске, после того, как на боро Хейнс сошли оползни, вызванные сильными дождями, сообщает телеканал CNN.Стихия уничтожила несколько домов, десятки человек были эвакуированы. Береговая охрана США, Национальная гвардия и полиция Аляски участвуют в поисково-спасательной операции."Хейнсу понадобятся ваши молитвы. У нас несколько размытых дорог, селевые потоки, затопленные дома. Команды работали всю ночь, но количество выпадающего дождя мешает им решать все проблемы", - приводит аккаунт властей боро в Facebook заявление мэра Дугласа Олеруда."Моя администрация внимательно следит за природным бедствием в Хейнсе и на юго-востоке (Аляски). Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям следит за ситуацией, и ресурсы полиции Аляски и Национальной гвардии Аляски мобилизуются для оказания помощи в поисково-спасательных и восстановительных работах в Хейнсе", - говорится в сообщении губернатора штата Майка Данливи.
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