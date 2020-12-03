https://ria.ru/20201203/alibasov-1587500397.html

В Москве госпитализировали Бари Алибасова

В Москве госпитализировали Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве, у него очень низкое давление, сообщил в четверг РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин. РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T13:49

2020-12-03T13:49

2020-12-03T13:49

шоубиз

бари алибасов

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве, у него очень низкое давление, сообщил в четверг РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин."Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", – заявил Горжанкин.По его словам, одна из версий резкого ухудшения самочувствия продюсера – "передозировка препаратом "Виагра".

https://ria.ru/20201012/alibasov-1579416592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бари алибасов, здоровье - общество, москва