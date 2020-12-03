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В Москве госпитализировали Бари Алибасова
В Москве госпитализировали Бари Алибасова
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве, у него очень низкое давление, сообщил в четверг РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T13:49
2020-12-03T13:49
шоубиз
бари алибасов
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве, у него очень низкое давление, сообщил в четверг РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин."Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", – заявил Горжанкин.По его словам, одна из версий резкого ухудшения самочувствия продюсера – "передозировка препаратом "Виагра".
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бари алибасов, здоровье - общество, москва

В Москве госпитализировали Бари Алибасова

13:49 03.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер Бари Алибасов
Продюсер Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в Москве, у него очень низкое давление, сообщил в четверг РИА Новости пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.
"Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", – заявил Горжанкин.
По его словам, одна из версий резкого ухудшения самочувствия продюсера – "передозировка препаратом "Виагра".
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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