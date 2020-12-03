https://ria.ru/20201203/akkaunt-1587542493.html
Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт ГТРК "Ставрополье"
Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт ГТРК "Ставрополье"
Роскомнадзор потребовал от Facebook возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:57
2020-12-03T16:57
2020-12-03T16:59
медиавойны
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", сообщили в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", заблокированному ранее без объяснения причин", - говорится в пресс-релизе."Ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского средства массовой информации. Это недопустимо, поскольку нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", о чем проинформировать Роскомнадзор", - приводится в сообщении текст письма.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/baltnews-1587521650.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)