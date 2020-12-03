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Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт ГТРК "Ставрополье"
Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт ГТРК "Ставрополье"
Роскомнадзор потребовал от Facebook возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T16:57
2020-12-03T16:59
медиавойны
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", сообщили в пресс-службе ведомства."Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", заблокированному ранее без объяснения причин", - говорится в пресс-релизе."Ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского средства массовой информации. Это недопустимо, поскольку нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", о чем проинформировать Роскомнадзор", - приводится в сообщении текст письма.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт ГТРК "Ставрополье"

16:57 03.12.2020 (обновлено: 16:59 03.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор направил в адрес компании Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", заблокированному ранее без объяснения причин", - говорится в пресс-релизе.
Главная страница сайта Baltnews.lv - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 15:29
Акт политической цензуры: Facebook заблокировал страницу портала Baltnews
"Ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского средства массовой информации. Это недопустимо, поскольку нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", о чем проинформировать Роскомнадзор", - приводится в сообщении текст письма.
 
МедиавойныРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
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