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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201203/-lenoblast-1587488816.html
В Ленобласти сокращается безработица
В Ленобласти сокращается безработица
Биржа труда Ленинградской области с начала года помогла с трудоустройством 21,4 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службу региональной... РИА Новости, 03.12.2020
2020-12-03T12:49
2020-12-03T12:49
ленинградская область
безработица
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Биржа труда Ленинградской области с начала года помогла с трудоустройством 21,4 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службу региональной администрации.По его словам, уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 2 декабря 2020 года составляет 2,96%, для сравнения – на 1 ноября 2020 года этот показатель составлял 3,17%.Он уточнил, что на начало декабря на учете на Бирже труда в качестве ищущих работу состоят 35,2 тысячи человек, из них 30,9 тысячи имеют статус безработного. С начала года новую работу нашли 21,4 тысячи человек, из них 18,8 тысячи трудоустроились после введения ограничительных мер 30 марта 2020 года."Граждане выбирают рабочие профессии, а также специальности служащих и инженерно-технических работников. К примеру, только в ноябре на новое рабочее место вышли 2416 жителей области. Из них на рабочие специальности были трудоустроены 1245 человек (52%), на должности служащих – 1171 человек (48% от всех трудоустроенных)", — пояснил представитель пресс-службы.На данный момент в базе службы занятости представлено 25981 вакансия от 1920 работодателей, из них 18611 вакансий (72%) по рабочим профессиям, 7370 вакансий (28%) относятся к специальностям инженерно-технических работников и служащих, заключили в пресс-службе.
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безработица, общество

В Ленобласти сокращается безработица

12:49 03.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий в Москве
Ярмарка вакансий в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Биржа труда Ленинградской области с начала года помогла с трудоустройством 21,4 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службу региональной администрации.
По его словам, уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 2 декабря 2020 года составляет 2,96%, для сравнения – на 1 ноября 2020 года этот показатель составлял 3,17%.
"Сегодня количество обращений в службу занятости Ленинградской области снижается. Рост регистрации безработных граждан связан с введением ограничительных мер на предприятиях и организациях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и упрощенной процедурой постановки на Биржу труда", — пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что на начало декабря на учете на Бирже труда в качестве ищущих работу состоят 35,2 тысячи человек, из них 30,9 тысячи имеют статус безработного. С начала года новую работу нашли 21,4 тысячи человек, из них 18,8 тысячи трудоустроились после введения ограничительных мер 30 марта 2020 года.
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"Граждане выбирают рабочие профессии, а также специальности служащих и инженерно-технических работников. К примеру, только в ноябре на новое рабочее место вышли 2416 жителей области. Из них на рабочие специальности были трудоустроены 1245 человек (52%), на должности служащих – 1171 человек (48% от всех трудоустроенных)", — пояснил представитель пресс-службы.
На данный момент в базе службы занятости представлено 25981 вакансия от 1920 работодателей, из них 18611 вакансий (72%) по рабочим профессиям, 7370 вакансий (28%) относятся к специальностям инженерно-технических работников и служащих, заключили в пресс-службе.
"Мы наблюдаем тенденцию, когда идет спад обращений в службу занятости и при этом увеличение количества трудоустроенных. При ее сохранении мы прогнозируем, что к концу 2020 года уровень регистрируемой безработицы будет снижаться", – прокомментировала итоги председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова.
 
Ленинградская областьБезработицаОбщество
 
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