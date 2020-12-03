https://ria.ru/20201203/-lenoblast-1587488816.html

В Ленобласти сокращается безработица

В Ленобласти сокращается безработица

Биржа труда Ленинградской области с начала года помогла с трудоустройством 21,4 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службу региональной... РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T12:49

2020-12-03T12:49

2020-12-03T12:49

ленинградская область

безработица

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Биржа труда Ленинградской области с начала года помогла с трудоустройством 21,4 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службу региональной администрации.По его словам, уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 2 декабря 2020 года составляет 2,96%, для сравнения – на 1 ноября 2020 года этот показатель составлял 3,17%.Он уточнил, что на начало декабря на учете на Бирже труда в качестве ищущих работу состоят 35,2 тысячи человек, из них 30,9 тысячи имеют статус безработного. С начала года новую работу нашли 21,4 тысячи человек, из них 18,8 тысячи трудоустроились после введения ограничительных мер 30 марта 2020 года."Граждане выбирают рабочие профессии, а также специальности служащих и инженерно-технических работников. К примеру, только в ноябре на новое рабочее место вышли 2416 жителей области. Из них на рабочие специальности были трудоустроены 1245 человек (52%), на должности служащих – 1171 человек (48% от всех трудоустроенных)", — пояснил представитель пресс-службы.На данный момент в базе службы занятости представлено 25981 вакансия от 1920 работодателей, из них 18611 вакансий (72%) по рабочим профессиям, 7370 вакансий (28%) относятся к специальностям инженерно-технических работников и служащих, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201202/granty-1587402599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безработица, общество