https://ria.ru/20201202/zoya-1587222687.html

Опубликован трейлер фильма "Зоя" о подвиге партизанки

Опубликован трейлер фильма "Зоя" о подвиге партизанки

В Сети появился трейлер художественного фильма "Зоя" о подвиге знаменитой партизанки. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T01:48

2020-12-02T01:48

2020-12-02T02:08

культура

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новости культуры

зоя космодемьянская

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Сети появился трейлер художественного фильма "Зоя" о подвиге знаменитой партизанки. Осенью 1941 года Зоя Космодемьянская почти со школьной скамьи идет добровольцем на фронт, ее забрасывают в тыл врага. Попав в засаду, девушка оказывается в плену у немцев. Несмотря на страшные пытки, она ничего не рассказывает врагам о планах партизанских отрядов. Режиссеры Максим Бриус и Леонид Пляскин. В главной роли Анастасия Мишина.Кроме нее в картине снимались Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.Премьера проекта запланирована на 28 января.

https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, зоя космодемьянская