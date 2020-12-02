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Опубликован трейлер фильма "Зоя" о подвиге партизанки
Опубликован трейлер фильма "Зоя" о подвиге партизанки
В Сети появился трейлер художественного фильма "Зоя" о подвиге знаменитой партизанки. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T01:48
2020-12-02T02:08
культура
кино и сериалы
новости культуры
зоя космодемьянская
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Сети появился трейлер художественного фильма "Зоя" о подвиге знаменитой партизанки. Осенью 1941 года Зоя Космодемьянская почти со школьной скамьи идет добровольцем на фронт, ее забрасывают в тыл врага. Попав в засаду, девушка оказывается в плену у немцев. Несмотря на страшные пытки, она ничего не рассказывает врагам о планах партизанских отрядов. Режиссеры Максим Бриус и Леонид Пляскин. В главной роли Анастасия Мишина.Кроме нее в картине снимались Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.Премьера проекта запланирована на 28 января.
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кино и сериалы, новости культуры, зоя космодемьянская

Опубликован трейлер фильма "Зоя" о подвиге партизанки

01:48 02.12.2020 (обновлено: 02:08 02.12.2020)
 
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. В Сети появился трейлер художественного фильма "Зоя" о подвиге знаменитой партизанки.
Осенью 1941 года Зоя Космодемьянская почти со школьной скамьи идет добровольцем на фронт, ее забрасывают в тыл врага. Попав в засаду, девушка оказывается в плену у немцев. Несмотря на страшные пытки, она ничего не рассказывает врагам о планах партизанских отрядов.
Режиссеры Максим Бриус и Леонид Пляскин. В главной роли Анастасия Мишина.
Кроме нее в картине снимались Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Ирина Пегова, Анна Уколова, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и другие.
Премьера проекта запланирована на 28 января.
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