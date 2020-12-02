https://ria.ru/20201202/zhivotnye-1588604668.html

Ласки и ежи стали самыми встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве

Ласки и ежи стали самыми встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве

Ласки и ежи стали самыми часто встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T14:32

2020-12-02T14:32

2020-12-10T15:09

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ласки и ежи стали самыми часто встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что специалисты Мосприроды провели свыше 200 учетов объектов животного мира за 10 месяцев текущего года, в ходе которых специалисты Мосприроды фиксируют случаи встреч со всеми обитателями природных территорий и обнаружения их следов, но особое внимание уделяется наблюдениям за представителями Красной книги Москвы."В этом году на природных территориях были замечены 11 видов краснокнижных млекопитающих: еж обыкновенный, ласка, заяц-русак и заяц-беляк, лесная куница, речной бобр, горностай, обыкновенная кутора, черный хорь, водная полевка и лесная мышовка. Больше всего природных территорий сообщили об обнаружении ласок. Несмотря на то, что это самый маленький и очень шустрый хищник, ему не удалось укрыться от глаз специалистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ласки были замечены в лесопарке "Кусково", природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", заказниках "Долина реки Сетунь" и "Зеленоградский". В Красной книге Москвы под 3 категорией редкости. Горностаи в этом году замечены на нескольких территориях: в "Царицыно", "Тропарево" и "Теплом Стане", в Битцевском лесу. Эти зверьки имеют в Красной книге города 1 категорию. Черный хорь был учтен в Битцевском лесу.Отмечается, что несмотря на то, что по квалификации Красной книги Москвы русаку присвоена 1 категория, а беляку 2, в этом году первый был зафиксирован на большем количестве территорий. Русака видели в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", на территории памятника природы "Серебряный бор". А беляка - на природной территории "Битцевский лес".Были замечены также бобры - в природном заказнике "Долина реки Сетунь", в районе Ново-Переделкино в пойме реки Алешинка, в природно-исторических парках "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Битцевский лес", памятника природы "Серебряный бор". Лесная куница зафиксирована на природных территориях "Измайлово", "Тропарево" и "Теплый Стан", "Битцевский лес", в заказнике "Зеленоградский"."В "Долине реки Сетунь" и Битцевском лесу были замечены крупнейшие землеройки Европы - обыкновенные куторы. В Красной книге у них 2 категория. В Битцевком лесу и природно-историческом парке "Царицыно" можно встретить маленького милого зверька - краснокнижную водяную полевку (3-я категория ККМ). А в природно-историческом парке "Царицыно" обитает лесная мышовка, занесенная в Красную книгу Москвы под 4-й категорией", - дополняется в сообщении. -0-

https://ria.ru/20201210/ptitsy-1588233278.html

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