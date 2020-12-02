Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201202/zhivotnye-1588604668.html
Ласки и ежи стали самыми встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве
Ласки и ежи стали самыми встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве
Ласки и ежи стали самыми часто встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T14:32
2020-12-10T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156177/52/1561775290_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_3d878e746d6d40675fd9e244525ebb71.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ласки и ежи стали самыми часто встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что специалисты Мосприроды провели свыше 200 учетов объектов животного мира за 10 месяцев текущего года, в ходе которых специалисты Мосприроды фиксируют случаи встреч со всеми обитателями природных территорий и обнаружения их следов, но особое внимание уделяется наблюдениям за представителями Красной книги Москвы."В этом году на природных территориях были замечены 11 видов краснокнижных млекопитающих: еж обыкновенный, ласка, заяц-русак и заяц-беляк, лесная куница, речной бобр, горностай, обыкновенная кутора, черный хорь, водная полевка и лесная мышовка. Больше всего природных территорий сообщили об обнаружении ласок. Несмотря на то, что это самый маленький и очень шустрый хищник, ему не удалось укрыться от глаз специалистов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ласки были замечены в лесопарке "Кусково", природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", заказниках "Долина реки Сетунь" и "Зеленоградский". В Красной книге Москвы под 3 категорией редкости. Горностаи в этом году замечены на нескольких территориях: в "Царицыно", "Тропарево" и "Теплом Стане", в Битцевском лесу. Эти зверьки имеют в Красной книге города 1 категорию. Черный хорь был учтен в Битцевском лесу.Отмечается, что несмотря на то, что по квалификации Красной книги Москвы русаку присвоена 1 категория, а беляку 2, в этом году первый был зафиксирован на большем количестве территорий. Русака видели в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", на территории памятника природы "Серебряный бор". А беляка - на природной территории "Битцевский лес".Были замечены также бобры - в природном заказнике "Долина реки Сетунь", в районе Ново-Переделкино в пойме реки Алешинка, в природно-исторических парках "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Битцевский лес", памятника природы "Серебряный бор". Лесная куница зафиксирована на природных территориях "Измайлово", "Тропарево" и "Теплый Стан", "Битцевский лес", в заказнике "Зеленоградский"."В "Долине реки Сетунь" и Битцевском лесу были замечены крупнейшие землеройки Европы - обыкновенные куторы. В Красной книге у них 2 категория. В Битцевком лесу и природно-историческом парке "Царицыно" можно встретить маленького милого зверька - краснокнижную водяную полевку (3-я категория ККМ). А в природно-историческом парке "Царицыно" обитает лесная мышовка, занесенная в Красную книгу Москвы под 4-й категорией", - дополняется в сообщении. -0-
https://ria.ru/20201210/ptitsy-1588233278.html
https://ria.ru/20201209/moskva-1588337445.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156177/52/1561775290_178:0:1245:800_1920x0_80_0_0_819efe626bde02cf25562c5db44cd910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мосприрода, москва

Ласки и ежи стали самыми встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве

14:32 02.12.2020 (обновлено: 15:09 10.12.2020)
 
CC BY 4.0 / Аппарат Мэра и Правительства Москвы / Ласка в Крюковском лесопарке Москвы
Ласка в Крюковском лесопарке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
CC BY 4.0 / Аппарат Мэра и Правительства Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Ласки и ежи стали самыми часто встречаемыми краснокнижными зверьками в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что специалисты Мосприроды провели свыше 200 учетов объектов животного мира за 10 месяцев текущего года, в ходе которых специалисты Мосприроды фиксируют случаи встреч со всеми обитателями природных территорий и обнаружения их следов, но особое внимание уделяется наблюдениям за представителями Красной книги Москвы.
Синица в парке Серебряный бор в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Горожане в перьях: как ухаживать за обитателями московских парков зимой
"В этом году на природных территориях были замечены 11 видов краснокнижных млекопитающих: еж обыкновенный, ласка, заяц-русак и заяц-беляк, лесная куница, речной бобр, горностай, обыкновенная кутора, черный хорь, водная полевка и лесная мышовка. Больше всего природных территорий сообщили об обнаружении ласок. Несмотря на то, что это самый маленький и очень шустрый хищник, ему не удалось укрыться от глаз специалистов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ласки были замечены в лесопарке "Кусково", природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Битцевский лес", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", заказниках "Долина реки Сетунь" и "Зеленоградский". В Красной книге Москвы под 3 категорией редкости. Горностаи в этом году замечены на нескольких территориях: в "Царицыно", "Тропарево" и "Теплом Стане", в Битцевском лесу. Эти зверьки имеют в Красной книге города 1 категорию. Черный хорь был учтен в Битцевском лесу.
"Ежи тоже порадовали в этом году учетчиков. Ежиков в этом году видели в лесопарке "Кусково", природно-исторических парках "Тушинский", "Измайлово", "Битцевский лес", "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", на природных территориях "Тропарево" и "Теплый Стан", в заказнике "Зеленоградский". Ежи занесены в Красную книгу города под 2 категорией", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что несмотря на то, что по квалификации Красной книги Москвы русаку присвоена 1 категория, а беляку 2, в этом году первый был зафиксирован на большем количестве территорий. Русака видели в природно-исторических парках "Косинский", "Измайлово", "Битцевский лес", "Москворецкий", заказниках "Долгие пруды", "Долина реки Сходни в Куркино", на территории памятника природы "Серебряный бор". А беляка - на природной территории "Битцевский лес".
Петровский парк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 09:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"
Были замечены также бобры - в природном заказнике "Долина реки Сетунь", в районе Ново-Переделкино в пойме реки Алешинка, в природно-исторических парках "Тушинский", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", "Битцевский лес", памятника природы "Серебряный бор". Лесная куница зафиксирована на природных территориях "Измайлово", "Тропарево" и "Теплый Стан", "Битцевский лес", в заказнике "Зеленоградский".
"В "Долине реки Сетунь" и Битцевском лесу были замечены крупнейшие землеройки Европы - обыкновенные куторы. В Красной книге у них 2 категория. В Битцевком лесу и природно-историческом парке "Царицыно" можно встретить маленького милого зверька - краснокнижную водяную полевку (3-я категория ККМ). А в природно-историческом парке "Царицыно" обитает лесная мышовка, занесенная в Красную книгу Москвы под 4-й категорией", - дополняется в сообщении. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
16:31МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
16:29В Кремле прокомментировали слова Путина об "осужденном" Сафронове
16:28Названа уязвимость американских истребителей перед российским оружием
Лента новостейМолния