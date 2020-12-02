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В Ярославской области разоблачили подпольный алкогольный завод
В Ярославской области разоблачили подпольный алкогольный завод
ФСБ вместе с СК РФ разоблачили в Ярославской области подпольный завод, где "бутлегеры" производили "паленые" алкогольные напитки, в том числе, с метиловым... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:30
2020-12-02T11:03
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ярославская область
алкоголь
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ФСБ вместе с СК РФ разоблачили в Ярославской области подпольный завод, где "бутлегеры" производили "паленые" алкогольные напитки, в том числе, с метиловым спиртом – даже от небольшой его дозы можно ослепнуть или умереть.Как сообщают оба ведомства в среду, для изъятия всей продукции потребуется целый караван фур, а общая стоимость изъятого превышает 500 миллионов рублей. Это крупнейшее за последнее время из подобных производств, разоблаченных во всех регионах России.Пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада нашли в Переславском районе Ярославской области. По оперативным данным, криминальный бизнес работал более года."Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки", - говорится в релизе, в частности, ФСБ.Чтобы вывезти все изъятое, потребуется более трех десятков 20-тонных грузовиков.Как подчеркнула в беседе со СМИ официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, фальсификат "содержал метиловый и изоамиловый спирты" - опаснейшие яды, считанные граммы которых ведут к инвалидности или смерти.На производстве были заняты, среди прочих, 22 нелегальных мигранта из Средней Азии. Руководил же бизнесом "гражданин одной из закавказских республик" - он уже был в федеральном розыске за аналогичное преступление и сейчас задержан. Судьба остальных пока не решена.
https://ria.ru/20201118/alkogol-1585138367.html
https://ria.ru/20201031/alcohol-1582467178.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Под Ярославлем выявили подпольный алкогольный завод. Кадры СК РФ
ФСБ вместе с СК РФ разоблачили в Ярославской области подпольный завод, где "бутлегеры" производили "паленые" алкогольные напитки, в том числе, с метиловым спиртом – даже от небольшой его дозы можно ослепнуть или умереть.
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославская область, алкоголь, происшествия

В Ярославской области разоблачили подпольный алкогольный завод

10:30 02.12.2020 (обновлено: 11:03 02.12.2020)
 
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ФСБ вместе с СК РФ разоблачили в Ярославской области подпольный завод, где "бутлегеры" производили "паленые" алкогольные напитки, в том числе, с метиловым спиртом – даже от небольшой его дозы можно ослепнуть или умереть.
Как сообщают оба ведомства в среду, для изъятия всей продукции потребуется целый караван фур, а общая стоимость изъятого превышает 500 миллионов рублей. Это крупнейшее за последнее время из подобных производств, разоблаченных во всех регионах России.
Пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада нашли в Переславском районе Ярославской области. По оперативным данным, криминальный бизнес работал более года.
"Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки", - говорится в релизе, в частности, ФСБ.
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Чтобы вывезти все изъятое, потребуется более трех десятков 20-тонных грузовиков.
Как подчеркнула в беседе со СМИ официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, фальсификат "содержал метиловый и изоамиловый спирты" - опаснейшие яды, считанные граммы которых ведут к инвалидности или смерти.
На производстве были заняты, среди прочих, 22 нелегальных мигранта из Средней Азии. Руководил же бизнесом "гражданин одной из закавказских республик" - он уже был в федеральном розыске за аналогичное преступление и сейчас задержан. Судьба остальных пока не решена.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ярославская областьАлкогольПроисшествия
 
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