https://ria.ru/20201202/youtube-1587310469.html

Блокировка YouTube маловероятна, считает Хинштейн

Блокировка YouTube маловероятна, считает Хинштейн

Законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ предполагает блокировку YouTube лишь как крайнюю меру в качестве элемента сдерживания, но это РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:13

2020-12-02T12:13

2020-12-02T12:13

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ предполагает блокировку YouTube лишь как крайнюю меру в качестве элемента сдерживания, но это малореализуемая конструкция, заявил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее в ГД был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Как уже пояснял Хинштейн, законопроект "теоретически позволяет" заблокировать YouTube, но надеется, что ситуация с блокировкой сервиса на территории Российской Федерации не произойдет."Важно понимать, что блокировка таких значимых интернет-ресурсов, как тот же YouTube, на территории РФ – это, в моем понимании, малореализуемые конструкции. Не с технической, а с сущностной точки зрения. Мы рассматриваем эту норму как крайнюю меру ответных действий со стороны России в качестве элемента сдерживания", - сказал Хинштейн на круглом столе в ОП РФ.При этом, подчеркнул глава думского комитета, законопроект не направлен именно на интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами РФ."Разумеется, что он распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии - эти ресурсы должны быть на русском языке или на языках народов РФ. И эти интернет-ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан РФ. Иными словами, если кто-то реализует акт цензуры по отношению к интернет-странице русскоязычной общины в Прибалтике, то при всей возмутительности этого акта наш законопроект его не коснется", - сказал он.

https://ria.ru/20201128/zapret-1586731278.html

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html

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россия, прибалтика, youtube, госдума рф, александр хинштейн, вашингтон (город), общество