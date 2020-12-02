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Блокировка YouTube маловероятна, считает Хинштейн
Блокировка YouTube маловероятна, считает Хинштейн
Законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ предполагает блокировку YouTube лишь как крайнюю меру в качестве элемента сдерживания, но это РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:13
2020-12-02T12:13
россия
прибалтика
youtube
госдума рф
александр хинштейн
вашингтон (город)
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ предполагает блокировку YouTube лишь как крайнюю меру в качестве элемента сдерживания, но это малореализуемая конструкция, заявил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Ранее в ГД был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Как уже пояснял Хинштейн, законопроект "теоретически позволяет" заблокировать YouTube, но надеется, что ситуация с блокировкой сервиса на территории Российской Федерации не произойдет."Важно понимать, что блокировка таких значимых интернет-ресурсов, как тот же YouTube, на территории РФ – это, в моем понимании, малореализуемые конструкции. Не с технической, а с сущностной точки зрения. Мы рассматриваем эту норму как крайнюю меру ответных действий со стороны России в качестве элемента сдерживания", - сказал Хинштейн на круглом столе в ОП РФ.При этом, подчеркнул глава думского комитета, законопроект не направлен именно на интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами РФ."Разумеется, что он распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии - эти ресурсы должны быть на русском языке или на языках народов РФ. И эти интернет-ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан РФ. Иными словами, если кто-то реализует акт цензуры по отношению к интернет-странице русскоязычной общины в Прибалтике, то при всей возмутительности этого акта наш законопроект его не коснется", - сказал он.
https://ria.ru/20201128/zapret-1586731278.html
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россия, прибалтика, youtube, госдума рф, александр хинштейн, вашингтон (город), общество

Блокировка YouTube маловероятна, считает Хинштейн

12:13 02.12.2020
 
© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ предполагает блокировку YouTube лишь как крайнюю меру в качестве элемента сдерживания, но это малореализуемая конструкция, заявил один из авторов проекта - глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее в ГД был внесен законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы. Как уже пояснял Хинштейн, законопроект "теоретически позволяет" заблокировать YouTube, но надеется, что ситуация с блокировкой сервиса на территории Российской Федерации не произойдет.
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"Важно понимать, что блокировка таких значимых интернет-ресурсов, как тот же YouTube, на территории РФ – это, в моем понимании, малореализуемые конструкции. Не с технической, а с сущностной точки зрения. Мы рассматриваем эту норму как крайнюю меру ответных действий со стороны России в качестве элемента сдерживания", - сказал Хинштейн на круглом столе в ОП РФ.
"Я позволю себе привести пример, сравнив это с ядерным оружием. Конечно же, тут нет прямых параллелей с точки зрения последствий и с точки зрения значимости этих событий. Но с точки зрения подходов - наверное, аналогии очевидны. Те, кто разрабатывал ядерное оружие, исходили из того, что оно не будет применяться. Поэтому когда мне задают вопрос: как технически дальше будет выглядеть блокировка YouTube, это все равно, что обсуждать, как будет нанесен ракетно-ядерный удар по Вашингтону и какие последствия там возникнут. Я точно не хочу обсуждать, что произойдет с Вашингтоном после ракетно-ядерного удара. Я точно не верю, что это возможно. И я точно так же не хочу обсуждать, как будет блокироваться YouTube, потому что надеюсь, до этого не дойдет", - пояснил парламентарий.
При этом, подчеркнул глава думского комитета, законопроект не направлен именно на интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами РФ.
"Разумеется, что он распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии - эти ресурсы должны быть на русском языке или на языках народов РФ. И эти интернет-ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан РФ. Иными словами, если кто-то реализует акт цензуры по отношению к интернет-странице русскоязычной общины в Прибалтике, то при всей возмутительности этого акта наш законопроект его не коснется", - сказал он.
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Ответные санкции за цензуру будут касаться Twitter, Facebook и YouTube
 
РоссияПрибалтикаYouTubeГосдума РФАлександр ХинштейнВашингтон (город)Общество
 
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