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Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19

Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19

Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты 7 и 10 тысяч рублей соответственно в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии,... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:06

2020-12-02T15:06

2020-12-02T15:25

навигатор абитуриента

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты 7 и 10 тысяч рублей соответственно в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить специальные социальные выплаты обучающимся... в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации в ноябре-декабре 2020 года в размере: для обучающихся по программам высшего медицинского образования - 10 тысяч рублей в месяц", - говорится в документе.Также студенты медицинских колледжей смогут получить выплату в размере семи тысяч рублей добавляется в документе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество