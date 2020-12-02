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Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19
Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19
Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты 7 и 10 тысяч рублей соответственно в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:06
2020-12-02T15:25
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коронавирус covid-19
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты 7 и 10 тысяч рублей соответственно в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить специальные социальные выплаты обучающимся... в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации в ноябре-декабре 2020 года в размере: для обучающихся по программам высшего медицинского образования - 10 тысяч рублей в месяц", - говорится в документе.Также студенты медицинских колледжей смогут получить выплату в размере семи тысяч рублей добавляется в документе. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

Правительство утвердило выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19

15:06 02.12.2020 (обновлено: 15:25 02.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты 7 и 10 тысяч рублей соответственно в ноябре-декабре за прохождение практики в условиях пандемии, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить специальные социальные выплаты обучающимся... в период прохождения практической подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации в ноябре-декабре 2020 года в размере: для обучающихся по программам высшего медицинского образования - 10 тысяч рублей в месяц", - говорится в документе.
Также студенты медицинских колледжей смогут получить выплату в размере семи тысяч рублей добавляется в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
 
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