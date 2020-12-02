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Ученые нашли причину опасного действия алкоголя
Ученые нашли причину опасного действия алкоголя
Этанол блокирует в клетках высвобождение норадреналина — химического вещества, стимулирующего мозговые цепи, отвечающие за внимание. В итоге человек становится... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:21
2020-12-02T23:38
риа наука
нейробиология
биология
здоровье
сша
алкоголь
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Этанол блокирует в клетках высвобождение норадреналина — химического вещества, стимулирующего мозговые цепи, отвечающие за внимание. В итоге человек становится рассеянным и теряет бдительность. К такому выводу пришли ученые из США и Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио вместе с коллегами из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и Гейдельбергского университета в Германии изучили изменения, происходящие при употреблении алкоголя в мозге мышей. Для этого они использовали новейший метод двухфотонной визуализации, позволяющий проводить наблюдения на живых животных в режиме реального времени.Авторы выяснили, что этанол блокирует в клетках мозга выделение норадреналина — нейромедиатора, обеспечивающего химическую передачу нервного импульса в синапсах центральной и периферической нервных систем. По мнению ученых, это объясняет, почему люди в состоянии алкогольного опьянения испытывают трудности с вниманием и теряют бдительность."Когда мы хотим сосредоточиться на чем-то или проявляем любую активность, например, просто встаем со стула, ядро ​​ствола мозга выделяет химическое вещество, называемое норадреналином. Острое воздействие алкоголя подавляет этот сигнал в мозге", — приводятся в пресс-релизе Техасского университета слова руководителя исследования доктора медицины Мартина Паукерта (Martin Paukert), доцента клеточной и интегративной физиологии в Центре медицинских наук в Сан-Антонио.До этого ученые знали, что при выполнении какой-либо задачи, требующей внимания, структура мозга, называемая голубым пятном, выделяет норадреналин, но что происходило дальше, было неизвестно.Доктор Паукерт и его коллеги выяснили, что норадреналин прикрепляется к рецепторам на клетках глии Бергмана, — астроцитах мозжечка. Это приводит к увеличению содержания кальция в этих клетках."Насколько нам известно, эта статья — первое описание того, что норадреналин у млекопитающих напрямую связывается с рецепторами глии Бергмана и активирует их за счет повышения уровня кальция", — говорит Паукерт.То же самое происходит и в астроцитах коры головного мозга."Скорее всего, активация кальция астроцитов, от которой зависит бдительность, ингибируется по всему мозгу из-за острой алкогольной интоксикации, — продолжает ученый. — Наши результаты согласуются с текущими представлениями о том, что астроциты не только поддерживают базовое обслуживание мозга, но и могут активно участвовать в когнитивных функциях".Авторы предположили, что еще одно проявление алкогольного опьянения — потеря равновесия при ходьбе — также связано с подавлением роста кальция в глии Бергман. Но эта гипотеза не подтвердилась."Оказалось, что повышение уровня кальция в глии Бергмана не критично для координации движений, что несколько удивительно, потому что мозжечок классически известен своей ролью в управлении моторикой, — отмечает доктор Паукерт.Ученые надеются, что полученные данные позволят точнее определить мозговые цепи, определяющие состояние бдительности, а также химические вещества, которые ослабляют эту функцию мозга.
https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html
https://ria.ru/20200922/alkogol-1577617299.html
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нейробиология, биология, здоровье, сша, алкоголь

Ученые нашли причину опасного действия алкоголя

17:21 02.12.2020 (обновлено: 23:38 02.12.2020)
 
© Depositphotos / yacobchuk1 Молодые люди в пабе
Молодые люди в пабе - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Depositphotos / yacobchuk1
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Этанол блокирует в клетках высвобождение норадреналина — химического вещества, стимулирующего мозговые цепи, отвечающие за внимание. В итоге человек становится рассеянным и теряет бдительность. К такому выводу пришли ученые из США и Германии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио вместе с коллегами из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и Гейдельбергского университета в Германии изучили изменения, происходящие при употреблении алкоголя в мозге мышей.
Для этого они использовали новейший метод двухфотонной визуализации, позволяющий проводить наблюдения на живых животных в режиме реального времени.
Авторы выяснили, что этанол блокирует в клетках мозга выделение норадреналина — нейромедиатора, обеспечивающего химическую передачу нервного импульса в синапсах центральной и периферической нервных систем. По мнению ученых, это объясняет, почему люди в состоянии алкогольного опьянения испытывают трудности с вниманием и теряют бдительность.
"Когда мы хотим сосредоточиться на чем-то или проявляем любую активность, например, просто встаем со стула, ядро ​​ствола мозга выделяет химическое вещество, называемое норадреналином. Острое воздействие алкоголя подавляет этот сигнал в мозге", — приводятся в пресс-релизе Техасского университета слова руководителя исследования доктора медицины Мартина Паукерта (Martin Paukert), доцента клеточной и интегративной физиологии в Центре медицинских наук в Сан-Антонио.
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До этого ученые знали, что при выполнении какой-либо задачи, требующей внимания, структура мозга, называемая голубым пятном, выделяет норадреналин, но что происходило дальше, было неизвестно.
Доктор Паукерт и его коллеги выяснили, что норадреналин прикрепляется к рецепторам на клетках глии Бергмана, — астроцитах мозжечка. Это приводит к увеличению содержания кальция в этих клетках.
"Насколько нам известно, эта статья — первое описание того, что норадреналин у млекопитающих напрямую связывается с рецепторами глии Бергмана и активирует их за счет повышения уровня кальция", — говорит Паукерт.
То же самое происходит и в астроцитах коры головного мозга.
"Скорее всего, активация кальция астроцитов, от которой зависит бдительность, ингибируется по всему мозгу из-за острой алкогольной интоксикации, — продолжает ученый. — Наши результаты согласуются с текущими представлениями о том, что астроциты не только поддерживают базовое обслуживание мозга, но и могут активно участвовать в когнитивных функциях".
Авторы предположили, что еще одно проявление алкогольного опьянения — потеря равновесия при ходьбе — также связано с подавлением роста кальция в глии Бергман. Но эта гипотеза не подтвердилась.
"Оказалось, что повышение уровня кальция в глии Бергмана не критично для координации движений, что несколько удивительно, потому что мозжечок классически известен своей ролью в управлении моторикой, — отмечает доктор Паукерт.
Ученые надеются, что полученные данные позволят точнее определить мозговые цепи, определяющие состояние бдительности, а также химические вещества, которые ослабляют эту функцию мозга.
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