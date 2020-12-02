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Первый российский регион сделал 31 декабря выходным
Первый российский регион сделал 31 декабря выходным
Власти Белгородской области первыми в России предложили сделать ближайшее 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:26
2020-12-02T13:49
вячеслав гладков
султан хамзаев
белгородская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 2 дек — РИА Новости. Власти Белгородской области первыми в России предложили сделать ближайшее 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.Ранее правительство приняло решение, что последний день года будет рабочим, при этом подчеркивалось, что на уровне субъектов и предприятий это можно менять. Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным. Он также рекомендовал органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам "рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений".В 2021 году 31 декабря уже объявлено выходным благодаря переносам праздничных дней, но о сокращении традиционных десятидневных новогодних каникул речь не идет.
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вячеслав гладков, султан хамзаев, белгородская область, общество

Первый российский регион сделал 31 декабря выходным

10:26 02.12.2020 (обновлено: 13:49 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСемья у витрины с новогодним украшением на Никольской улице в Москве
Семья у витрины с новогодним украшением на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОРОНЕЖ, 2 дек — РИА Новости. Власти Белгородской области первыми в России предложили сделать ближайшее 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.
Ранее правительство приняло решение, что последний день года будет рабочим, при этом подчеркивалось, что на уровне субъектов и предприятий это можно менять. Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным.

"Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года. <...> Предоставить работникам подразделений <...> другой день отдыха — 31 декабря 2020 года", — распорядился Гладков.

Он также рекомендовал органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам "рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений".
В 2021 году 31 декабря уже объявлено выходным благодаря переносам праздничных дней, но о сокращении традиционных десятидневных новогодних каникул речь не идет.
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