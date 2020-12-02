https://ria.ru/20201202/vykhodnoy-1587287187.html

Первый российский регион сделал 31 декабря выходным

Первый российский регион сделал 31 декабря выходным

Власти Белгородской области первыми в России предложили сделать ближайшее 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:26

2020-12-02T10:26

2020-12-02T13:49

вячеслав гладков

султан хамзаев

белгородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584230869_0:297:3111:2047_1400x0_80_0_0_3045d71e597a0d5e9c140a9e8fecf857.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 дек — РИА Новости. Власти Белгородской области первыми в России предложили сделать ближайшее 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.Ранее правительство приняло решение, что последний день года будет рабочим, при этом подчеркивалось, что на уровне субъектов и предприятий это можно менять. Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным. Он также рекомендовал органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам "рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений".В 2021 году 31 декабря уже объявлено выходным благодаря переносам праздничных дней, но о сокращении традиционных десятидневных новогодних каникул речь не идет.

https://ria.ru/20201126/deputat-1586485105.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, султан хамзаев, белгородская область, общество