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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201202/vydvizhenie-1587268223.html
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году
Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если ему все же не удастся... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T06:25
2020-12-02T06:25
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если ему все же не удастся остаться в этой должности по итогам выборов 2020 года, сообщает издание Politico.Ранее о намерении Трампа баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году сообщили различные СМИ. Газета New York Times писала, что Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году. Издание Daily Beast со ссылкой на свои источники сообщило при этом, что Трамп высказывал идею провести мероприятие, связанное с выдвижением, на неделе инаугурации или в тот же день.Трамп не признает победу Байдена на выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.
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дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире

Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году

06:25 02.12.2020
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп во время телеконференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время телеконференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Erin Scott
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если ему все же не удастся остаться в этой должности по итогам выборов 2020 года, сообщает издание Politico.
"Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года", - приводит газета слова Трампа во время его выступления перед членами Национального комитета Республиканской партии.
Ранее о намерении Трампа баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году сообщили различные СМИ. Газета New York Times писала, что Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году. Издание Daily Beast со ссылкой на свои источники сообщило при этом, что Трамп высказывал идею провести мероприятие, связанное с выдвижением, на неделе инаугурации или в тот же день.
Трамп не признает победу Байдена на выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.
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