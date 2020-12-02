https://ria.ru/20201202/vydvizhenie-1587268223.html

Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году

Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если ему все же не удастся... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T06:25

2020-12-02T06:25

2020-12-02T06:25

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586559823_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4b8f021d5cbaa06bdbe78e4ad40fe4b9.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если ему все же не удастся остаться в этой должности по итогам выборов 2020 года, сообщает издание Politico.Ранее о намерении Трампа баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году сообщили различные СМИ. Газета New York Times писала, что Трамп может объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года, как только подтвердится победа его оппонента Джо Байдена в 2020 году. Издание Daily Beast со ссылкой на свои источники сообщило при этом, что Трамп высказывал идею провести мероприятие, связанное с выдвижением, на неделе инаугурации или в тот же день.Трамп не признает победу Байдена на выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире