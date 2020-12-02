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Житель Череповца погиб при возгорании самогонного аппарата
Житель Череповца погиб при возгорании самогонного аппарата
Житель поселка Новые Углы, входящего в состав Череповца, скончался от отравления угарным газом после того, как в его квартире на плите загорелся самогонный... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T13:56
2020-12-02T13:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
череповец
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Житель поселка Новые Углы, входящего в состав Череповца, скончался от отравления угарным газом после того, как в его квартире на плите загорелся самогонный аппарат, сообщило управление МЧС РФ по Вологодской области.Как уточняет ведомство, сообщение о пожаре поступило днем во вторник. Как выяснилось, в одной из квартир пятиэтажного дома произошло возгорание самогонного аппарата. Площадь пожара, повредившего внутреннюю отделку кухни, составила 1 квадратный метр."Причина - собственник квартиры, мужчина 1959 года рождения, оставил без присмотра на включенной газовой плите самогонный аппарат. Собственник умер в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.Мужчина скончался от отравления продуктами горения, информирует МЧС по региону.
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череповец
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), череповец, вологодская область, происшествия

Житель Череповца погиб при возгорании самогонного аппарата

13:56 02.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Житель поселка Новые Углы, входящего в состав Череповца, скончался от отравления угарным газом после того, как в его квартире на плите загорелся самогонный аппарат, сообщило управление МЧС РФ по Вологодской области.
Как уточняет ведомство, сообщение о пожаре поступило днем во вторник. Как выяснилось, в одной из квартир пятиэтажного дома произошло возгорание самогонного аппарата. Площадь пожара, повредившего внутреннюю отделку кухни, составила 1 квадратный метр.
"Причина - собственник квартиры, мужчина 1959 года рождения, оставил без присмотра на включенной газовой плите самогонный аппарат. Собственник умер в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.
Мужчина скончался от отравления продуктами горения, информирует МЧС по региону.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧереповецВологодская областьПроисшествия
 
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