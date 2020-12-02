https://ria.ru/20201202/vozgoranie-1587336734.html

Житель Череповца погиб при возгорании самогонного аппарата

Житель Череповца погиб при возгорании самогонного аппарата

Житель поселка Новые Углы, входящего в состав Череповца, скончался от отравления угарным газом после того, как в его квартире на плите загорелся самогонный... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T13:56

2020-12-02T13:56

2020-12-02T13:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

череповец

вологодская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Житель поселка Новые Углы, входящего в состав Череповца, скончался от отравления угарным газом после того, как в его квартире на плите загорелся самогонный аппарат, сообщило управление МЧС РФ по Вологодской области.Как уточняет ведомство, сообщение о пожаре поступило днем во вторник. Как выяснилось, в одной из квартир пятиэтажного дома произошло возгорание самогонного аппарата. Площадь пожара, повредившего внутреннюю отделку кухни, составила 1 квадратный метр."Причина - собственник квартиры, мужчина 1959 года рождения, оставил без присмотра на включенной газовой плите самогонный аппарат. Собственник умер в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.Мужчина скончался от отравления продуктами горения, информирует МЧС по региону.

https://ria.ru/20201202/pozhar-1587274084.html

череповец

вологодская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), череповец, вологодская область, происшествия