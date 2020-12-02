https://ria.ru/20201202/volochkova-1587340745.html

Волочкова резко изменилась

Волочкова резко изменилась

Анастасия Волочкова, которая недавно вернулась из отпуска на Мальдивах, опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок. Пышная укладка и яркий... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:26

2020-12-02T19:26

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова, которая недавно вернулась из отпуска на Мальдивах, опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок. Пышная укладка и яркий макияж глаз изменили танцовщицу до неузнаваемости. "Завтра мы проводим очередную фотосессию и досъемку видео клипа на мою песню", — пояснила Волочкова.На снимке она сидит в блестящем платье и смотрит в объектив камеры. Позже фотограф Елена Галицына, которая работала с балериной, разместила цветной снимок с Волочковой в полный рост. В этом ролике Анастасия в прямом смысле этого слова будет сиять в облегающем серебристом платье-мини и высоких сапогах такого же оттенка.В комментариях пользователи отмечают, что Волочкова "наконец-то стала самой собой": красивой, женственной и сексуальной. "Вот тут действительно есть на что посмотреть. Прическа такая идет", — пишут ей поклонники.

https://ria.ru/20201123/anastasiya-volochkova-1585901809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анастасия волочкова