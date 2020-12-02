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https://ria.ru/20201202/volochkova-1587340745.html
Волочкова резко изменилась
Волочкова резко изменилась
Анастасия Волочкова, которая недавно вернулась из отпуска на Мальдивах, опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок. Пышная укладка и яркий... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:26
2020-12-02T19:27
шоубиз
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова, которая недавно вернулась из отпуска на Мальдивах, опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок. Пышная укладка и яркий макияж глаз изменили танцовщицу до неузнаваемости. "Завтра мы проводим очередную фотосессию и досъемку видео клипа на мою песню", — пояснила Волочкова.На снимке она сидит в блестящем платье и смотрит в объектив камеры. Позже фотограф Елена Галицына, которая работала с балериной, разместила цветной снимок с Волочковой в полный рост. В этом ролике Анастасия в прямом смысле этого слова будет сиять в облегающем серебристом платье-мини и высоких сапогах такого же оттенка.В комментариях пользователи отмечают, что Волочкова "наконец-то стала самой собой": красивой, женственной и сексуальной. "Вот тут действительно есть на что посмотреть. Прическа такая идет", — пишут ей поклонники.
https://ria.ru/20201123/anastasiya-volochkova-1585901809.html
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, анастасия волочкова

Волочкова резко изменилась

19:26 02.12.2020 (обновлено: 19:27 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова, которая недавно вернулась из отпуска на Мальдивах, опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок. Пышная укладка и яркий макияж глаз изменили танцовщицу до неузнаваемости.
"Завтра мы проводим очередную фотосессию и досъемку видео клипа на мою песню", — пояснила Волочкова.
На снимке она сидит в блестящем платье и смотрит в объектив камеры. Позже фотограф Елена Галицына, которая работала с балериной, разместила цветной снимок с Волочковой в полный рост.
В этом ролике Анастасия в прямом смысле этого слова будет сиять в облегающем серебристом платье-мини и высоких сапогах такого же оттенка.
В комментариях пользователи отмечают, что Волочкова "наконец-то стала самой собой": красивой, женственной и сексуальной. "Вот тут действительно есть на что посмотреть. Прическа такая идет", — пишут ей поклонники.
Фото из инстаграма Анастасии Волочковой на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 17:04Шоубиз
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