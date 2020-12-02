https://ria.ru/20201202/volochkova-1587340745.html
Волочкова резко изменилась
Волочкова резко изменилась
Анастасия Волочкова, которая недавно вернулась из отпуска на Мальдивах, опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок. Пышная укладка и яркий... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:26
2020-12-02T19:26
2020-12-02T19:27
шоубиз
знаменитости
звезды
анастасия волочкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151508/98/1515089885_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_a4910b66152826cbb79d33a3b2651c79.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова, которая недавно вернулась из отпуска на Мальдивах, опубликовала на своей странице в Instagram черно-белый снимок. Пышная укладка и яркий макияж глаз изменили танцовщицу до неузнаваемости. "Завтра мы проводим очередную фотосессию и досъемку видео клипа на мою песню", — пояснила Волочкова.На снимке она сидит в блестящем платье и смотрит в объектив камеры. Позже фотограф Елена Галицына, которая работала с балериной, разместила цветной снимок с Волочковой в полный рост. В этом ролике Анастасия в прямом смысле этого слова будет сиять в облегающем серебристом платье-мини и высоких сапогах такого же оттенка.В комментариях пользователи отмечают, что Волочкова "наконец-то стала самой собой": красивой, женственной и сексуальной. "Вот тут действительно есть на что посмотреть. Прическа такая идет", — пишут ей поклонники.
https://ria.ru/20201123/anastasiya-volochkova-1585901809.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151508/98/1515089885_141:0:2000:1394_1400x0_80_0_0_aa4c7b6cdd7a60f3d21aa1038855477e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, анастасия волочкова