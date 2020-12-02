Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19
16:12 02.12.2020 (обновлено: 16:27 02.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на открытии многофункциональных центров Минобороны РФ для лечения больных коронавирусом отметил, что армия РФ вновь доказывает, что готова в любую минуту прийти на помощь гражданам страны.
"Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь. В общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители Минобороны построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией. Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощь", - сказал президент.
Военные специалисты на отлично справились с задачей строительства многофункциональных центров для лечения пациентов с коронавирусом, стройка шла безостановочно, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
"Военные строители и гражданские специалисты на отлично справились с поставленными задачами. Все объекты сделаны основательно с высоким качеством и по графику. Стройка шла практически безостановочно, и днем, и ночью. При этом использовались самые современные проектные и инженерные решения, новейшие технологии и новейшие материалы", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.