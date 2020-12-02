https://ria.ru/20201202/voennye-1587367778.html

Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19

Путин отметил роль военных в борьбе с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин на открытии многофункциональных центров Минобороны РФ для лечения больных коронавирусом отметил, что армия РФ вновь доказывает, что... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:12

2020-12-02T16:12

2020-12-02T16:27

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на открытии многофункциональных центров Минобороны РФ для лечения больных коронавирусом отметил, что армия РФ вновь доказывает, что готова в любую минуту прийти на помощь гражданам страны.Военные специалисты на отлично справились с задачей строительства многофункциональных центров для лечения пациентов с коронавирусом, стройка шла безостановочно, подчеркнул президент РФ Владимир Путин."Военные строители и гражданские специалисты на отлично справились с поставленными задачами. Все объекты сделаны основательно с высоким качеством и по графику. Стройка шла практически безостановочно, и днем, и ночью. При этом использовались самые современные проектные и инженерные решения, новейшие технологии и новейшие материалы", - сказал Путин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/vaktsinatsiya-1586584359.html

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