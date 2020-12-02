https://ria.ru/20201202/veto-1587426612.html

Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет

Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не удалят из закона о приличиях в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T22:10

2020-12-02T22:10

2020-12-02T22:17

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не удалят из закона о приличиях в сообщениях статью 230, которая помогает соцсетям уходить от ответственности за публикации пользователей и проводить редакционную политику в их отношении, заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани."Да, президент серьезен в этом вопросе", - сказала она.В понедельник Трамп написал в Twitter, что статья представляет угрозу национальной безопасности и выборам.Ранее минюст США передал конгрессу предложения о поправках к статье 230 закона о приличиях в сообщениях, направленные на борьбу с возможной цензурой в социальных сетях, говорится на сайте ведомства.Статья 230 предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами.Администрация предлагает привлекать соцсети к ответственности в том числе за цензуру.В мае Трамп уже подписал указ, призванный снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Это произошло после того, как Twitter пометил его сообщения как "содержащие неправду". Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.В ходе предвыборной кампании и в поствыборный период большое количество сообщений Трампа были помечены как некорректные.Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/obama-1585087885.html

https://ria.ru/20201130/pentagon-1586607682.html

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дональд трамп, сша, в мире