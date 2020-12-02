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Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет
Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет
Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не удалят из закона о приличиях в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T22:10
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дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не удалят из закона о приличиях в сообщениях статью 230, которая помогает соцсетям уходить от ответственности за публикации пользователей и проводить редакционную политику в их отношении, заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани."Да, президент серьезен в этом вопросе", - сказала она.В понедельник Трамп написал в Twitter, что статья представляет угрозу национальной безопасности и выборам.Ранее минюст США передал конгрессу предложения о поправках к статье 230 закона о приличиях в сообщениях, направленные на борьбу с возможной цензурой в социальных сетях, говорится на сайте ведомства.Статья 230 предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами.Администрация предлагает привлекать соцсети к ответственности в том числе за цензуру.В мае Трамп уже подписал указ, призванный снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Это произошло после того, как Twitter пометил его сообщения как "содержащие неправду". Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.В ходе предвыборной кампании и в поствыборный период большое количество сообщений Трампа были помечены как некорректные.Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
https://radiosputnik.ria.ru/20201117/obama-1585087885.html
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет

22:10 02.12.2020 (обновлено: 22:17 02.12.2020)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Erin Scott
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на то, чтобы наложить вето на следующий оборонный бюджет, если законодатели не удалят из закона о приличиях в сообщениях статью 230, которая помогает соцсетям уходить от ответственности за публикации пользователей и проводить редакционную политику в их отношении, заявила в среду журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Да, президент серьезен в этом вопросе", - сказала она.
В понедельник Трамп написал в Twitter, что статья представляет угрозу национальной безопасности и выборам.
Ранее минюст США передал конгрессу предложения о поправках к статье 230 закона о приличиях в сообщениях, направленные на борьбу с возможной цензурой в социальных сетях, говорится на сайте ведомства.
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Военная машина США дает сбои: как Обама стал корнем всех золВыборы выборами, а обед по расписанию. Точнее бюджет. Оборонный. А то американская армия как-то ослабла. По вине Барака Обамы. Так считает Fox News.
Статья 230 предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами.
Администрация предлагает привлекать соцсети к ответственности в том числе за цензуру.
В мае Трамп уже подписал указ, призванный снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Это произошло после того, как Twitter пометил его сообщения как "содержащие неправду". Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
В ходе предвыборной кампании и в поствыборный период большое количество сообщений Трампа были помечены как некорректные.
Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
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