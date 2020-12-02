https://ria.ru/20201202/vecherinka-1587408248.html
В Брюсселе на секс-вечеринке задержали эстонского дипломата
В Брюсселе на секс-вечеринке задержали эстонского дипломата
Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что бельгийская полиция на секс-вечеринке в Брюсселе задержала эстонского дипломата за нарушение ограничений,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T19:19
2020-12-02T19:19
2020-12-02T19:19
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что бельгийская полиция на секс-вечеринке в Брюсселе задержала эстонского дипломата за нарушение ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом."Дипломат участвовал на мероприятии как частное лицо. Он сожалеет и извиняется, что нарушил действующие в Бельгии ограничения", - говорится в сообщении МИД, переданном порталу Delfi.По данным эстонских СМИ, дипломат занимал пост советника в Европейском парламенте. Ранее он работал в представительстве Эстонии при НАТО.Ранее сообщалось, что 27 ноября полицейские в столице Бельгии пресекли секс-вечеринку, организованную в подвале одного из баров в нарушение действующих в стране мер изоляции из-за коронавируса. По информации прокуратуры, на мероприятие собрались 25 человек. При появлении полиции присутствовавшие пытались скрыться, часть из них была задержана, среди них оказался депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер.Сайер, избранный в ЕП от правящей в Венгрии консервативной партии "Фидес", которую возглавляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, 29 ноября направил спикеру Европарламента Давиду Сассоли заявление об отказе от депутатского мандата.
https://radiosputnik.ria.ru/20201127/belgiya-1586681692.html
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давид сассоли, европарламент, брюссель, нато, виктор орбан, эстония, венгрия, в мире