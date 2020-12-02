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В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в РФ будет произведено уже более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:54
2020-12-02T16:54
2020-12-02T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в РФ будет произведено уже более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса."Знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено. Или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество