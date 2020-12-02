https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587380140.html

В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19

В России произведут более двух миллионов доз вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в РФ будет произведено уже более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:54

2020-12-02T16:54

2020-12-02T16:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время в РФ будет произведено уже более 2 миллионов доз вакцин от коронавируса."Знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено. Или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", - сказал Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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