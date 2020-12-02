https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587406100.html

В мире будут производить минимум 30 миллионов доз "Спутник V" в месяц

В мире будут производить минимум 30 миллионов доз "Спутник V" в месяц

Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в мире к марту составит 30 миллионов доз в месяц, возможно - больше, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T19:05

2020-12-02T19:05

2020-12-02T19:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

генеральная ассамблея оон

в мире

экономика

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ООН, 2 дек - РИА Новости. Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в мире к марту составит 30 миллионов доз в месяц, возможно - больше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН.Он уточнил, что хотел бы быть консервативным в своих оценках и рассказал, что РФПИ работает с большим числом партнеров по вопросу наращивания производства.Дмитриев также отметил, что когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, они планируют также поставлять вакцину на экспорт. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587398228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-02T19:05 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, генеральная ассамблея оон, в мире, экономика