В мире будут производить минимум 30 миллионов доз "Спутник V" в месяц
19:05 02.12.2020 (обновлено: 19:58 02.12.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
ООН, 2 дек - РИА Новости. Объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в мире к марту составит 30 миллионов доз в месяц, возможно - больше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН.
"Мы полагаем, что сможем увеличить (производство - ред.) значительно, и к марту мы будет производить как минимум 30 миллионов доз в месяц (включая зарубежные площадки - ред.). Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент", - сказал Дмитриев.
Он уточнил, что хотел бы быть консервативным в своих оценках и рассказал, что РФПИ работает с большим числом партнеров по вопросу наращивания производства.
Дмитриев также отметил, что когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, они планируют также поставлять вакцину на экспорт. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.