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РФПИ подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" регуляторам 40 стран

РФПИ подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" регуляторам 40 стран

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" в регуляторы 40 стран, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:20

2020-12-02T18:20

2020-12-02T18:30

кирилл дмитриев

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российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

экономика

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ООН, 2 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" в регуляторы 40 стран, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН.Он также подчеркнул, что странам важно иметь у себя портфель различных вакцин.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, генеральная ассамблея оон, оон, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, экономика