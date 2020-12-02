РФПИ подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" регуляторам 40 стран
18:20 02.12.2020 (обновлено: 18:30 02.12.2020)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
ООН, 2 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявки на одобрение вакцины "Спутник V" в регуляторы 40 стран, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН.
"В настоящий момент мы подали заявку на одобрение вакцины в 40 странах, мы работаем с регуляторами в этих странах. Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений", - сказал Дмитриев.
Он также подчеркнул, что странам важно иметь у себя портфель различных вакцин.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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