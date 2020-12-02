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Глава РФПИ назвал стоимость вакцины "Спутник V" для других стран
Глава РФПИ назвал стоимость вакцины "Спутник V" для других стран
Стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" будет единой для всех стран, цена дозы будет менее 10 долларов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:58
2020-12-02T18:07
кирилл дмитриев
василий небензя
михаил мурашко
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" будет единой для всех стран, цена дозы будет менее 10 долларов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины для ООН.Постпредство РФ при ООН в среду проводит презентацию, на которой "представляет подробную информацию" по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", в мероприятии принимают участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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кирилл дмитриев, василий небензя, михаил мурашко, здоровье - общество, оон, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, общество

Глава РФПИ назвал стоимость вакцины "Спутник V" для других стран

17:58 02.12.2020 (обновлено: 18:07 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину Sputnik V от COVID-19 для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Сотрудники упаковывают вакцину Sputnik V от COVID-19 для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" будет единой для всех стран, цена дозы будет менее 10 долларов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины для ООН.

"Наша вакцина будет стоить менее 10 долларов за дозу. ... Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене", - сказал он.

Постпредство РФ при ООН в среду проводит презентацию, на которой "представляет подробную информацию" по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", в мероприятии принимают участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКирилл ДмитриевВасилий НебензяМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоООНВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийОбщество
 
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