https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587393589.html

Глава РФПИ назвал стоимость вакцины "Спутник V" для других стран

Глава РФПИ назвал стоимость вакцины "Спутник V" для других стран

Стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" будет единой для всех стран, цена дозы будет менее 10 долларов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:58

2020-12-02T17:58

2020-12-02T18:07

кирилл дмитриев

василий небензя

михаил мурашко

здоровье - общество

оон

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вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" будет единой для всех стран, цена дозы будет менее 10 долларов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины для ООН.Постпредство РФ при ООН в среду проводит презентацию, на которой "представляет подробную информацию" по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", в мероприятии принимают участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, василий небензя, михаил мурашко, здоровье - общество, оон, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, общество