Глава РФПИ назвал стоимость вакцины "Спутник V" для других стран
17:58 02.12.2020 (обновлено: 18:07 02.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники упаковывают вакцину Sputnik V от COVID-19 для отправки в Сербию в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Стоимость вакцины от коронавируса "Спутник V" будет единой для всех стран, цена дозы будет менее 10 долларов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины для ООН.
"Наша вакцина будет стоить менее 10 долларов за дозу. ... Мы сфокусированы на том, чтобы сделать эту вакцину доступной для мира, и она будет продаваться во всех странах по одинаковой цене", - сказал он.
Постпредство РФ при ООН в среду проводит презентацию, на которой "представляет подробную информацию" по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", в мероприятии принимают участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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