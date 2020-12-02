https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587390486.html

Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"

Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"

Россия планирует увеличить производство вакцины "Спутник V" по стране и по всему миру, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе презентации вакцины в... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T17:42

2020-12-02T17:42

2020-12-02T18:11

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

оон

общество

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ООН, 2 дек – РИА Новости. Россия планирует увеличить производство вакцины "Спутник V" по стране и по всему миру, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН."Мы собираемся увеличить производство вакцины в России и по всему миру", - сказал Мурашко.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, оон, общество