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Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"
Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"
Россия планирует увеличить производство вакцины "Спутник V" по стране и по всему миру, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе презентации вакцины в... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T17:42
2020-12-02T17:42
2020-12-02T18:11
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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михаил мурашко
здоровье - общество
оон
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Россия планирует увеличить производство вакцины "Спутник V" по стране и по всему миру, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН."Мы собираемся увеличить производство вакцины в России и по всему миру", - сказал Мурашко.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, оон, общество