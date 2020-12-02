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Израиль планирует закупить полтора миллиона доз вакцины "Спутник V"

Израиль планирует закупить полтора миллиона доз вакцины "Спутник V"

Израиль планирует закупить 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", минздрав страны должен одобрить возможную закупку, заявил посол Израиля в России Александр... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:41

2020-12-02T16:41

2020-12-02T16:41

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общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Израиль планирует закупить 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", минздрав страны должен одобрить возможную закупку, заявил посол Израиля в России Александр Бен-Цви."На правительственном уровне договоренностей пока нет. На уровне нашей самой большой больницы "Хадасса", у которой есть филиал в Сколково, есть определенная договоренность на поставку полутора миллионов доз в Израиль. Сейчас (она) проходит проверку нашего минздрава, он должен разрешить. Если они подтвердят, то будет закуплено", - сказал посол в эфире "Эхо Москвы".Он отметил, что московский филиал израильской клиники "Хадасса" участвует в клинических испытаниях российской вакцины.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

израиль

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-02T16:41 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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