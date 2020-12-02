https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587312450.html
В Кремле назвали обеспечение россиян вакциной от COVID-19 приоритетом
В Кремле назвали обеспечение россиян вакциной от COVID-19 приоритетом
Обеспечение россиян вакциной от коронавируса является абсолютным приоритетом, на это нацелено внутреннее производство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:22
2020-12-02T12:22
2020-12-02T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Обеспечение россиян вакциной от коронавируса является абсолютным приоритетом, на это нацелено внутреннее производство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что постпредство РФ при ООН проведет презентацию, на которой "представят подробную информацию" по российской вакцине от коронавируса "Спутник V", в мероприятии примут участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, василий небензя, михаил мурашко, здоровье - общество, дмитрий песков, оон, общество