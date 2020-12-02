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Pfizer прокомментировала одобрение вакцины от COVID-19 в Британии
Pfizer прокомментировала одобрение вакцины от COVID-19 в Британии
Глава фармкомпании Pfizer назвал историческим моментом в борьбе с коронавирусом одобрение властями Великобритании вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19,... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:15
2020-12-02T11:19
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава фармкомпании Pfizer назвал историческим моментом в борьбе с коронавирусом одобрение властями Великобритании вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19, сообщается в пресс-релизе Pfizer."Сегодняшнее разрешение на применение (вакцины) в Великобритании - исторический момент в борьбе с COVID-19. Это разрешение - цель, к которой мы стремились с тех пор, как впервые заявили, что наука победит, и мы аплодируем MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) за их способность проводить тщательную оценку и принимать своевременные меры для защиты населения Великобритании ", - заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.Компании стремятся как можно быстрее начать поставлять "высококачественную вакцину по всему миру" и ожидают одобрений на использование от других стран. Отмечается, что решения медицинского регулятора США FDA и Европейского агентства по лекарственным препаратам ЕС ожидаются в декабре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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здоровье - общество, великобритания, сша, в мире

Pfizer прокомментировала одобрение вакцины от COVID-19 в Британии

11:15 02.12.2020 (обновлено: 11:19 02.12.2020)
 
© REUTERS / PfizerСотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава фармкомпании Pfizer назвал историческим моментом в борьбе с коронавирусом одобрение властями Великобритании вакцины Pfizer и BioNTech от COVID-19, сообщается в пресс-релизе Pfizer.
"Сегодняшнее разрешение на применение (вакцины) в Великобритании - исторический момент в борьбе с COVID-19. Это разрешение - цель, к которой мы стремились с тех пор, как впервые заявили, что наука победит, и мы аплодируем MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) за их способность проводить тщательную оценку и принимать своевременные меры для защиты населения Великобритании ", - заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
Компании стремятся как можно быстрее начать поставлять "высококачественную вакцину по всему миру" и ожидают одобрений на использование от других стран. Отмечается, что решения медицинского регулятора США FDA и Европейского агентства по лекарственным препаратам ЕС ожидаются в декабре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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