https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587286687.html

Вакцинация против COVID-19 может начаться в Британии на следующей неделе

Вакцинация против COVID-19 может начаться в Британии на следующей неделе

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация против коронавируса в стране может стартовать в начале следующей недели. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:24

2020-12-02T10:24

2020-12-02T11:00

astrazeneca

sanofi

оксфордский университет

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация против коронавируса в стране может стартовать в начале следующей недели."Помощь уже в пути. Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) официально одобрило вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19. Национальная служба здравоохранения (NHS) готова начать вакцинацию на следующей неделе. Великобритания – первая страна в мире, которая с клинической точки зрения одобрила вакцину для поставок", - написал министр в своем Twitter.В среду правительство сообщило, что вакцина фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании.Позже в интервью телеканалу Sky News министр заявил, что с начала следующей недели в Британии начнется "программа по вакцинации людей против коронавируса". По его словам, известно, что вакцина эффективна, и британский регулятор подтвердил, что она "безопасна с клинической точки зрения".Хэнкок сообщил, что планируется сначала вакцинировать людей, "которым больше всего нужна защита от коронавируса, уязвимых" перед вирусом. По его словам, позже в среду советники министра сообщат о "порядке первоочередности" при вакцинации.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.Ранее сообщалось, что всего Британия "зарезервировала" для своих граждан более 350 миллионов доз вакцин: 100 миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (в настоящее время проходит третью фазу испытаний), 40 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer, 60 миллионов доз вакцины Novavax (третья фаза), 60 миллионов доз Valneva (на стадии предклинических испытаний), 60 миллионов доз от GSK/Sanofi (первая фаза клинических испытаний), 30 миллионов доз от Janssen (вторая фаза испытаний) и семь миллионов доз от Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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astrazeneca , sanofi, оксфордский университет, в мире, коронавирус covid-19, великобритания