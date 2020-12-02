https://ria.ru/20201202/ulitka-1587363443.html

Около 4 тонн сухопутной улитки завезли в Подмосковье

Около 4 тонн сухопутной улитки завезли в Подмосковье

Около четырех тонн сухопутной улитки завезли на территорию Московской области для разведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:59

2020-12-02T15:59

2020-12-02T15:59

новости подмосковья

западная европа

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Около четырех тонн сухопутной улитки завезли на территорию Московской области для разведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Впервые на территорию России поступило маточное поголовье сухопутной улитки, разведение которой планируется в двух фермерских хозяйства Подмосковья. Завезено порядка 480 тысяч штук, это около 4 тонн улитки" - приводятся слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.Он добавил, что улитка завезена из хозяйства Чешской республики, которое является единственным в Западной Европе."Растет и развивается сухопутная улитка в течение 3,5 месяцев и готова к размножению в 4,5-5 месяцев. Российская же улитка растет 2-3 года. Таким образом, рентабельность производства повышается на 40 %", - добавил Воскресенский.

https://ria.ru/20201202/obrushenie-1587343204.html

западная европа

московская область (подмосковье)

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западная европа, московская область (подмосковье), экономика