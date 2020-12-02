https://ria.ru/20201202/ukraina-1587421388.html

Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории

Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории

Власти Украины намерены проводить больше совместных учений с НАТО на своей территории, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в среду. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T20:59

2020-12-02T20:59

2020-12-02T20:59

дмитрий кулеба

верховная рада украины

нато

финляндия

иордания

грузия

в мире

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КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Власти Украины намерены проводить больше совместных учений с НАТО на своей территории, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в среду."Очевидно, что будет больше привлечения НАТО к обеспечению безопасности в Черном море. Также я сказал, что Украина хочет больше взаимодействия с альянсом и больше натовских учений на территории Украины", - заявил Кулеба по итогам заседания Североатлантического совета НАТО на уровне внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии. Видео заявления глава МИД обнародовал в своем Facebook.Также министр напомнил, что Украина по-прежнему стремится стать членом НАТО.Ранее Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20201126/nagadit-1586529455.html

финляндия

иордания

грузия

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дмитрий кулеба, верховная рада украины, нато, финляндия, иордания, грузия, в мире