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Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании ГА ООН, поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии, представители РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T08:27
2020-12-02T08:27
василий небензя
вторая мировая война (1939-1945)
дмитрий песков
владимир путин
польша
белоруссия
оон
украина
в мире
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании ГА ООН, поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии, представители большинства других стран в своих выступлениях высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом."Украина относится к региону, где была развязана Вторая мировая война", - заявил Кислица на заседании ГА ООН в память о жертвах Второй мировой войны. Он напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который, по его словам, "разделил сферы интересов между двумя диктатурами"."Поляки и украинцы были среди первых жертв, части этого плана, когда солдаты-нацисты с запада и советские солдаты с востока маршировали по территории Польши (нынешней территории Западной Украины), а затем вторглись в балтийские страны", - заявил украинский постпред."Советы убили тысячи украинцев после оккупации, затем убили еще больше, отступая в 1941, уничтожая и поджигая важные объекты инфраструктуры в городах по мере продвижения нацистских сил", - заявил он.Затем, по словам Кислицы, в 1944 году картина сменилась на противоположную – "наступающие советские войска обстреливали, тогда как отступающие нацистские силы поджигали все, что осталось".Между тем большинство стран высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом. "Только русские потеряли в этой войне более 20 миллионов человек. Народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву российского народа", - заявила, в частности, представительница Израиля.В свою очередь представитель Белоруссии заявил, что сегодня идет "война манипуляции и искажения истории, прославления нацизма". По его словам, ведется война против памяти о героях, которые сражались с нацизмом. "Это цинично. Это подло и подозрительно. В этом нет никакого мужества. Бороться с памятниками просто, потому что это не победа на поле боя", - отметил он.Постпред РФ при ООН Василий Небензя в выступлении призвал международное сообщество вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии и не дать человечеству погрузиться в бездну войны. По его словам, "к сожалению, сегодня мы становимся свидетелями постыдных попыток переписать историю Второй мировой войны, наблюдаем развитие ошибочных концепций, которые отрицают историю агрессии или даже прославляют захватнические войны и колониальное господство". Он добавил, что "налицо стремление стереть память о подвигах, разрушить военные памятники, запретить ношение медалей и символов отличия, прочно ассоциирующихся с победой".По словам Небензи, эти действия нельзя оправдать, какие бы политические или геополитические соображения за ними ни стояли, "а их авторам никогда не удастся изменить неоспоримый приговор, вынесенный самой историей".Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Как заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена.
https://ria.ru/20201121/sssr-1585704442.html
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василий небензя, вторая мировая война (1939-1945), дмитрий песков, владимир путин, польша, белоруссия, оон, украина, в мире

Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов

08:27 02.12.2020
 
© Фото : Сайт МИД УкраиныЗаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Сайт МИД Украины
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ООН, 2 дек – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании ГА ООН, поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии, представители большинства других стран в своих выступлениях высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом.
"Украина относится к региону, где была развязана Вторая мировая война", - заявил Кислица на заседании ГА ООН в память о жертвах Второй мировой войны. Он напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который, по его словам, "разделил сферы интересов между двумя диктатурами".
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"Поляки и украинцы были среди первых жертв, части этого плана, когда солдаты-нацисты с запада и советские солдаты с востока маршировали по территории Польши (нынешней территории Западной Украины), а затем вторглись в балтийские страны", - заявил украинский постпред.
"Советы убили тысячи украинцев после оккупации, затем убили еще больше, отступая в 1941, уничтожая и поджигая важные объекты инфраструктуры в городах по мере продвижения нацистских сил", - заявил он.
Затем, по словам Кислицы, в 1944 году картина сменилась на противоположную – "наступающие советские войска обстреливали, тогда как отступающие нацистские силы поджигали все, что осталось".
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Между тем большинство стран высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом. "Только русские потеряли в этой войне более 20 миллионов человек. Народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву российского народа", - заявила, в частности, представительница Израиля.
В свою очередь представитель Белоруссии заявил, что сегодня идет "война манипуляции и искажения истории, прославления нацизма". По его словам, ведется война против памяти о героях, которые сражались с нацизмом. "Это цинично. Это подло и подозрительно. В этом нет никакого мужества. Бороться с памятниками просто, потому что это не победа на поле боя", - отметил он.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в выступлении призвал международное сообщество вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии и не дать человечеству погрузиться в бездну войны. По его словам, "к сожалению, сегодня мы становимся свидетелями постыдных попыток переписать историю Второй мировой войны, наблюдаем развитие ошибочных концепций, которые отрицают историю агрессии или даже прославляют захватнические войны и колониальное господство". Он добавил, что "налицо стремление стереть память о подвигах, разрушить военные памятники, запретить ношение медалей и символов отличия, прочно ассоциирующихся с победой".
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По словам Небензи, эти действия нельзя оправдать, какие бы политические или геополитические соображения за ними ни стояли, "а их авторам никогда не удастся изменить неоспоримый приговор, вынесенный самой историей".
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Как заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена.
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Василий НебензяВторая мировая война (1939-1945)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПольшаБелоруссияООНУкраинаВ мире
 
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