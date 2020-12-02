https://ria.ru/20201202/ukraina-1587270272.html

Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны

Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны выразил мнение, что Адольф Гитлер РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T07:43

2020-12-02T07:43

2020-12-02T08:01

вторая мировая война (1939-1945)

надежда савченко

петр порошенко

генеральная ассамблея оон

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львов

белоруссия

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ссср

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны выразил мнение, что Адольф Гитлер "разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным". Трансляция мероприятия опубликована на сайте организации.По его словам, "первыми жертвами этого плана" стали украинцы и поляки.Кислица отметил, что в 1944 году ситуация изменилась: "советские войска стали наступать, а нацисты сжигали все, что осталось".Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.

https://ria.ru/20200922/voyna-1577621191.html

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