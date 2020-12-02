Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
07:43 02.12.2020 (обновлено: 08:01 02.12.2020)
© Фото : Сайт МИД УкраиныЗаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны выразил мнение, что Адольф Гитлер "разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным". Трансляция мероприятия опубликована на сайте организации.
"Украина принадлежит к тем регионам, где была развязана Вторая мировая война. Однако 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии плана, который Гитлер разработал в сговоре со Сталиным", — заявил Кислица.
По его словам, "первыми жертвами этого плана" стали украинцы и поляки.
"Советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — в ходе отступления в 1941 году, уничтожив важную инфраструктуру в городах в преддверии наступления нацистов ", — утверждает украинский дипломат.
Кислица отметил, что в 1944 году ситуация изменилась: "советские войска стали наступать, а нацисты сжигали все, что осталось".
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.