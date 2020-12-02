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Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны выразил мнение, что Адольф Гитлер РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T07:43
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вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны выразил мнение, что Адольф Гитлер "разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным". Трансляция мероприятия опубликована на сайте организации.По его словам, "первыми жертвами этого плана" стали украинцы и поляки.Кислица отметил, что в 1944 году ситуация изменилась: "советские войска стали наступать, а нацисты сжигали все, что осталось".Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
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вторая мировая война (1939-1945), надежда савченко, петр порошенко, генеральная ассамблея оон, москва, львов, белоруссия, оон, ссср, адольф гитлер, украина, в мире

Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны

07:43 02.12.2020 (обновлено: 08:01 02.12.2020)
 
© Фото : Сайт МИД УкраиныЗаместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Сайт МИД Украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память обо всех жертвах Второй мировой войны выразил мнение, что Адольф Гитлер "разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным". Трансляция мероприятия опубликована на сайте организации.
"Украина принадлежит к тем регионам, где была развязана Вторая мировая война. Однако 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии плана, который Гитлер разработал в сговоре со Сталиным", — заявил Кислица.
По его словам, "первыми жертвами этого плана" стали украинцы и поляки.
"Советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше — в ходе отступления в 1941 году, уничтожив важную инфраструктуру в городах в преддверии наступления нацистов ", — утверждает украинский дипломат.
Кислица отметил, что в 1944 году ситуация изменилась: "советские войска стали наступать, а нацисты сжигали все, что осталось".
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Ранее бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей". А первый президент Леонид Кравчук рассказывал о "встрече" Сталина и Гитлера во Львове. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с V-IV веков до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
 
Вторая мировая война (1939-1945)Надежда СавченкоПетр ПорошенкоГенеральная Ассамблея ООНМоскваЛьвовБелоруссияООНСССРАдольф ГитлерУкраинаВ мире
 
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