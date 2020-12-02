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https://ria.ru/20201202/udalenka-1587422619.html
Удаленка не является поводом снижать зарплату, заявил глава Минтруда
Удаленка не является поводом снижать зарплату, заявил глава Минтруда
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что удаленная работа не должна отражаться на зарплате, если сохраняется прежний объем работы. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:09
2020-12-02T21:09
антон котяков
валентина матвиенко
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что удаленная работа не должна отражаться на зарплате, если сохраняется прежний объем работы.Проект о регулировании удаленной работы подготовили председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Закон об удаленной работе в среду одобрили в Совфеде."Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что, если объем работы не изменился в связи с изменением режима организации труда, то зарплата должна соответствовать той, которую работник получал бы в офисе.Инициатива о регулировании удаленной работы вводит три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа. Второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20201126/gosduma-1586402154.html
https://ria.ru/20201110/bolnichnye-1583939906.html
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антон котяков, валентина матвиенко, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, вячеслав володин, общество

Удаленка не является поводом снижать зарплату, заявил глава Минтруда

21:09 02.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что удаленная работа не должна отражаться на зарплате, если сохраняется прежний объем работы.
Проект о регулировании удаленной работы подготовили председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Закон об удаленной работе в среду одобрили в Совфеде.
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"Независимо от режима, которым будет пользоваться работник во взаимоотношениях с работодателем, заработная плата должна не меняться", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что, если объем работы не изменился в связи с изменением режима организации труда, то зарплата должна соответствовать той, которую работник получал бы в офисе.
Инициатива о регулировании удаленной работы вводит три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа. Второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.
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Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.
В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
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Антон КотяковВалентина МатвиенкоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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