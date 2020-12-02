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https://ria.ru/20201202/uchitelya-1587399180.html
В Минпросвещения заверили о добровольной вакцинации учителей от COVID-19
В Минпросвещения заверили о добровольной вакцинации учителей от COVID-19
Минпросвещения РФ считает, что учителям важно сделать прививку от коронавируса, но это обязательно должно быть добровольно, заявил глава ведомства Сергей... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:26
2020-12-02T18:41
сергей кравцов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минпросвещения РФ считает, что учителям важно сделать прививку от коронавируса, но это обязательно должно быть добровольно, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса.Кравцов отметил, что плановая работа по вакцинации от коронавируса – важная мера защиты здоровья, которая способна помочь системе образования сохранить очный формат обучения."Мы понимаем, что учителя – одна из тех профессий, которая находится в определенной зоне риска. Поэтому важно, чтобы им в числе первых была предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. При этом, повторюсь, сам процесс должен носить добровольный характер", - приводит слова Кравцова Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена РФ".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей кравцов, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество

В Минпросвещения заверили о добровольной вакцинации учителей от COVID-19

18:26 02.12.2020 (обновлено: 18:41 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кабинета вакцинопрофилактики
Медицинский работник у кабинета вакцинопрофилактики - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минпросвещения РФ считает, что учителям важно сделать прививку от коронавируса, но это обязательно должно быть добровольно, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса.
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Кравцов отметил, что плановая работа по вакцинации от коронавируса – важная мера защиты здоровья, которая способна помочь системе образования сохранить очный формат обучения.
"Мы понимаем, что учителя – одна из тех профессий, которая находится в определенной зоне риска. Поэтому важно, чтобы им в числе первых была предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. При этом, повторюсь, сам процесс должен носить добровольный характер", - приводит слова Кравцова Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена РФ".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаСергей КравцовВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)КоронавирусыОбщество
 
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