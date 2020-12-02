https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587431951.html

Подозреваемая в убийстве женщины и ее дочери в Саратове работает учителем

Подозреваемая в убийстве женщины и ее дочери в Саратове работает учителем

Жительница Саратова, арестованная в среду по подозрению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, является учителем физкультуры в местном лицее и имеет... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T23:39

2020-12-02T23:39

2020-12-02T23:39

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Жительница Саратова, арестованная в среду по подозрению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, является учителем физкультуры в местном лицее и имеет звание мастера спорта по гимнастике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее прокуратура региона сообщала, что вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в двойном убийстве задержали 53-летнюю жительницу Саратова, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. Волжский райсуд Саратова в среду арестовал подозреваемую до 29 января 2021 года."Она учитель физкультуры в одном из лицеев Саратова, мастер спорта по гимнастике и тренер по армрестлингу. С 1999 года по 2013 годы была замдекана по воспитательной работе в СГТУ (Саратовском государственном техническом университете)", - сказал собеседник агентства.Как уточняется в карточке дела на сайте Волжского районного суда Саратова, подозреваемой является Елена Щеренко.По данным сайта Саратовского областного института развития образования, Щеренко в 2015 году работала учителем физкультуры в средней школе №70 в Саратове.Как отмечается на сайте прогимназии "Кристаллик", в 2017 году Щеренко работала в этом учреждении учителем по физвоспитанию. Согласно опубликованной там биографии учителя, она окончила Саратовский государственный педагогический институт имени Федина, 13 лет работала в СГТУ, еще 13 лет - в образовательных учреждениях Саратова, имеет "научные труды", а награждалась ведомственными грамотами и дипломами, в том числе от администрации Саратова.На странице Щеренко в соцсети "Одноклассники" указано, что она родилась 10 февраля 1967 года, в друзьях у нее всего два человека.

https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587176497.html

саратов

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Кадры допроса подозреваемой в жестоком убийстве женщины и ее ребенка По данным следствия, 29 ноября 2020 года, в дневное время 53-летняя местная жительница пришла в гости к своей 38-летней знакомой, проживавшей в квартире дома по улице Чернышевского города Саратова. Женщина находилась дома с малолетней дочерью (3 года 10 месяцев). В процессе общения между женщинами произошла ссора, в ходе которой гостья вооружилась ножом и нанесла сначала хозяйке жилища, а затем ее малолетней дочери множественные удары ножом. От полученных ранений женщина и девочка скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту и с места происшествия скрылась. 2020-12-02T23:39 true PT0M37S

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саратов, происшествия