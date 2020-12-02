https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587311209.html

В Саратове женщина обокрала квартиру, убив знакомую и ее 4-летнюю дочь

В Саратове женщина обокрала квартиру, убив знакомую и ее 4-летнюю дочь

Жительница Саратова после убийства четырехлетней девочки и ее матери похитила из квартиры убитых ювелирные украшения и банковскую карту, с которой сняла 70... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:17

2020-12-02T12:17

2020-12-02T12:45

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 2 дек - РИА Новости. Жительница Саратова после убийства четырехлетней девочки и ее матери похитила из квартиры убитых ювелирные украшения и банковскую карту, с которой сняла 70 тысяч рублей, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее прокуратура региона сообщала, что вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Их нашел отец женщины, который привел гостившую у него старшую внучку. Отмечалось, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит. По подозрению в двойном убийстве задержали 53-летнюю жительницу Саратова.Следствие установило, что днем 29 ноября подозреваемая пришла в гости к своей 38-летней знакомой, которая была дома с дочерью."В процессе общения между женщинами произошла ссора, в ходе которой гостья вооружилась ножом и нанесла сначала хозяйке жилища, а затем ее малолетней дочери множественные удары ножом. От полученных ранений женщина и девочка скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту и с места происшествия скрылась. С карты она затем сняла 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ходе допроса подозреваемая сообщила об обстоятельствах преступления, следователи провели проверку ее показаний на месте. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемой под стражу.СК РФ в своем YouTube-канале опубликовал кадры допроса.

https://ria.ru/20201201/ubiystvo-1587176497.html

саратов

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следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия