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В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
Женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, задержали в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:32
2020-12-02T09:32
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, задержали в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, 28 ноября в съемной квартире в Мытищах нашли тело новорожденной девочки без внешних признаков насильственной смерти. По данным экспертизы, младенец умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Специалистам удалось установить мать ребенка, ей оказалась иностранная гражданка 1990 года рождения. Женщина самостоятельно родила девочку в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия."Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области по результатам, проведенной доследственной проверки по факту обнаружения в квартире в городе Мытищи новорожденного ребенка без видимых признаков насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.Добавляется, что в женщину задержали, ее допрашивает следователь.
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московская область (подмосковье)
мытищи
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери

09:32 02.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, задержали в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
По предварительным данным следствия, 28 ноября в съемной квартире в Мытищах нашли тело новорожденной девочки без внешних признаков насильственной смерти. По данным экспертизы, младенец умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Специалистам удалось установить мать ребенка, ей оказалась иностранная гражданка 1990 года рождения. Женщина самостоятельно родила девочку в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия.
"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области по результатам, проведенной доследственной проверки по факту обнаружения в квартире в городе Мытищи новорожденного ребенка без видимых признаков насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в женщину задержали, ее допрашивает следователь.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
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