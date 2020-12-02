https://ria.ru/20201202/ubiystvo-1587278286.html

В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери

В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери

Женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, задержали в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:32

2020-12-02T09:32

2020-12-02T09:32

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, задержали в Мытищах, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, 28 ноября в съемной квартире в Мытищах нашли тело новорожденной девочки без внешних признаков насильственной смерти. По данным экспертизы, младенец умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Специалистам удалось установить мать ребенка, ей оказалась иностранная гражданка 1990 года рождения. Женщина самостоятельно родила девочку в съемной квартире своих родственников во время их отсутствия."Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области по результатам, проведенной доследственной проверки по факту обнаружения в квартире в городе Мытищи новорожденного ребенка без видимых признаков насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.Добавляется, что в женщину задержали, ее допрашивает следователь.

https://ria.ru/20201201/vzaperti-1587091534.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия