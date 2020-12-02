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https://ria.ru/20201202/turtsiya-1587284246.html
В Турции рассказали, закроют ли границы для туристов из-за COVID-19
В Турции рассказали, закроют ли границы для туристов из-за COVID-19
Турецкие власти, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране в последние недели, пока не рассматривают вопрос о закрытии границ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:04
2020-12-02T11:04
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АНКАРА, 2 дек — РИА Новости. Турецкие власти, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране в последние недели, пока не рассматривают вопрос о закрытии границ, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за увеличения числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы закрыты со вторника. В торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21 до пяти часов в рабочие дни, а также с 21 часа пятницы до пяти часов понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос."На данный момент вопрос о закрытии границ в Турции на повестке дня не стоит", — сказал собеседник агентства.Как заявил ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев болезни и смертей от нее.Во вторник, 1 декабря, число выявленных зараженных за сутки составило 31 219, умерли 188 человек, оба показателя стали наибольшими с начала эпидемии.По данным турецкого министерства культуры и туризма, с января по октябрь Турцию посетили 1,9 миллиона российских туристов, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за десять месяцев страна приняла 11,2 миллиона иностранных гостей, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (40,7 миллиона).
https://ria.ru/20201129/dzhanabaeva-1586288008.html
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция, стамбул, анкара

В Турции рассказали, закроют ли границы для туристов из-за COVID-19

11:04 02.12.2020
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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АНКАРА, 2 дек — РИА Новости. Турецкие власти, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране в последние недели, пока не рассматривают вопрос о закрытии границ, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничительных мерах из-за увеличения числа случаев коронавируса в стране. Бани, сауны, бассейны, спортзалы закрыты со вторника. В торговые центры пропускают определенное число посетителей и только по цифровому коду. Комендантский час действует с 21 до пяти часов в рабочие дни, а также с 21 часа пятницы до пяти часов понедельника. Ранее в стране была приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос.
"На данный момент вопрос о закрытии границ в Турции на повестке дня не стоит", — сказал собеседник агентства.
Как заявил ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последних недель в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев болезни и смертей от нее.
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Во вторник, 1 декабря, число выявленных зараженных за сутки составило 31 219, умерли 188 человек, оба показателя стали наибольшими с начала эпидемии.
По данным турецкого министерства культуры и туризма, с января по октябрь Турцию посетили 1,9 миллиона российских туристов, что в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за десять месяцев страна приняла 11,2 миллиона иностранных гостей, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (40,7 миллиона).
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