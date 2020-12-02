https://ria.ru/20201202/tsiklon-1587302223.html

Циклон повредил свыше 80% электросетей на острове Русском

Циклон повредил свыше 80% электросетей на острове Русском

Снежный циклон повредил около 120 километров - свыше 80% - электросетей на острове Русском во Владивостоке, сообщил генеральный директор АО "Оборонэнерго"... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:37

2020-12-02T11:37

2020-12-02T11:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

олег кожемяко

русский (остров)

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587286615_0:63:1200:738_1400x0_80_0_0_ea7a53512afe13abf6b5bba6df3c37e2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Снежный циклон повредил около 120 километров - свыше 80% - электросетей на острове Русском во Владивостоке, сообщил генеральный директор АО "Оборонэнерго" Сергей Кирюхин.Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Кроме того, губернатор Олег Кожемяко сообщал, что сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, "не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети". Сейчас во все поселки на острове подается электричество – по временной или постоянной схеме, либо с помощью генераторов на несколько часов в день. Остаются точечные отключения - без энергоснабжения остается 35 жилых домов с населением более 800 человек."На острове - 164 километра воздушных сетей, из которых только по предварительной оценке… насчитал 120 километров сетей (поврежденных), почти 80% сетей. После того, как мы начали подниматься в сопки, ситуация начала меняться в критическую сторону. После этого мы начали обращаться к местной власти", - сказал Кирюхин, чей видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве Приморья.Кирюхин отметил, что если бы губернатор Олег Кожемяко не привлек к работам по восстановлению электроснабжения другие компании, МЧС, лесников, то восстановление света на острове силами энергетиков "Оборонэнерго" "составило бы несколько месяцев, а то, может быть, и год".Глава Приморья, чей видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве региона, отметил, что сети на острове реально не обслуживали порядка 25 лет."Вырос лес, превышающий высоту опорных линий. Пробили просеки. Где-то это невозможно сделать. Потребуются обходы, дополнительная работа по созданию надеждой системы энергообеспечения", - сказал Кожемяко.По его словам, сложно было содержать сети на острове в надлежащем состоянии на обслуживании "Оборонэнерго" до тех пор, пока месяц назад на предприятие не пришло новое руководство."На весь Русский остров… было всего четыре электрика. Что они могли сделать с теми сетями, которые 25-30 лет не обслуживались? Та работа, которую мы произвели, даже аварийно-восстановительная, это лучше, чем было до этого ледяного дождя. Работы необходимо продолжать", - добавил губернатор.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

https://ria.ru/20201202/mosty-1587264990.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег кожемяко, русский (остров), владивосток, происшествия