Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201202/tsiklon-1587302223.html
Циклон повредил свыше 80% электросетей на острове Русском
Циклон повредил свыше 80% электросетей на острове Русском
Снежный циклон повредил около 120 километров - свыше 80% - электросетей на острове Русском во Владивостоке, сообщил генеральный директор АО "Оборонэнерго"... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:37
2020-12-02T11:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег кожемяко
русский (остров)
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587286615_0:63:1200:738_1400x0_80_0_0_ea7a53512afe13abf6b5bba6df3c37e2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Снежный циклон повредил около 120 километров - свыше 80% - электросетей на острове Русском во Владивостоке, сообщил генеральный директор АО "Оборонэнерго" Сергей Кирюхин.Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Кроме того, губернатор Олег Кожемяко сообщал, что сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, "не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети". Сейчас во все поселки на острове подается электричество – по временной или постоянной схеме, либо с помощью генераторов на несколько часов в день. Остаются точечные отключения - без энергоснабжения остается 35 жилых домов с населением более 800 человек."На острове - 164 километра воздушных сетей, из которых только по предварительной оценке… насчитал 120 километров сетей (поврежденных), почти 80% сетей. После того, как мы начали подниматься в сопки, ситуация начала меняться в критическую сторону. После этого мы начали обращаться к местной власти", - сказал Кирюхин, чей видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве Приморья.Кирюхин отметил, что если бы губернатор Олег Кожемяко не привлек к работам по восстановлению электроснабжения другие компании, МЧС, лесников, то восстановление света на острове силами энергетиков "Оборонэнерго" "составило бы несколько месяцев, а то, может быть, и год".Глава Приморья, чей видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве региона, отметил, что сети на острове реально не обслуживали порядка 25 лет."Вырос лес, превышающий высоту опорных линий. Пробили просеки. Где-то это невозможно сделать. Потребуются обходы, дополнительная работа по созданию надеждой системы энергообеспечения", - сказал Кожемяко.По его словам, сложно было содержать сети на острове в надлежащем состоянии на обслуживании "Оборонэнерго" до тех пор, пока месяц назад на предприятие не пришло новое руководство."На весь Русский остров… было всего четыре электрика. Что они могли сделать с теми сетями, которые 25-30 лет не обслуживались? Та работа, которую мы произвели, даже аварийно-восстановительная, это лучше, чем было до этого ледяного дождя. Работы необходимо продолжать", - добавил губернатор.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
https://ria.ru/20201202/mosty-1587264990.html
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587286615_67:0:1134:800_1400x0_80_0_0_d283d82cc5905d9aca960fea57c899b9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег кожемяко, русский (остров), владивосток, происшествия

Циклон повредил свыше 80% электросетей на острове Русском

11:37 02.12.2020
 
© Фото : Администрация ВладивостокаДесантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский
Десантные катера перевозят людей и спецтехнику на отрезанный от внешнего мира остров Русский - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Администрация Владивостока
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Снежный циклон повредил около 120 километров - свыше 80% - электросетей на острове Русском во Владивостоке, сообщил генеральный директор АО "Оборонэнерго" Сергей Кирюхин.
Свет на острове отключили с вечера 18 ноября. Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Кроме того, губернатор Олег Кожемяко сообщал, что сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, "не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети". Сейчас во все поселки на острове подается электричество – по временной или постоянной схеме, либо с помощью генераторов на несколько часов в день. Остаются точечные отключения - без энергоснабжения остается 35 жилых домов с населением более 800 человек.
"На острове - 164 километра воздушных сетей, из которых только по предварительной оценке… насчитал 120 километров сетей (поврежденных), почти 80% сетей. После того, как мы начали подниматься в сопки, ситуация начала меняться в критическую сторону. После этого мы начали обращаться к местной власти", - сказал Кирюхин, чей видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве Приморья.
Кирюхин отметил, что если бы губернатор Олег Кожемяко не привлек к работам по восстановлению электроснабжения другие компании, МЧС, лесников, то восстановление света на острове силами энергетиков "Оборонэнерго" "составило бы несколько месяцев, а то, может быть, и год".
Спасатели-альпинисты Дальневосточного регионального отряда МЧС России во время очистки ото льда вант Русского моста во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
03:25
Прокуратура требует найти новые методы очистки моста на острове Русский
Глава Приморья, чей видеокомментарий журналистам предоставили в правительстве региона, отметил, что сети на острове реально не обслуживали порядка 25 лет.
"Вырос лес, превышающий высоту опорных линий. Пробили просеки. Где-то это невозможно сделать. Потребуются обходы, дополнительная работа по созданию надеждой системы энергообеспечения", - сказал Кожемяко.
По его словам, сложно было содержать сети на острове в надлежащем состоянии на обслуживании "Оборонэнерго" до тех пор, пока месяц назад на предприятие не пришло новое руководство.
"На весь Русский остров… было всего четыре электрика. Что они могли сделать с теми сетями, которые 25-30 лет не обслуживались? Та работа, которую мы произвели, даже аварийно-восстановительная, это лучше, чем было до этого ледяного дождя. Работы необходимо продолжать", - добавил губернатор.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоРусский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:43Более ста тысяч человек уже привиты вакциной "Спутник V"
17:42Мурашко сообщил о планах увеличить производство вакцины "Спутник V"
17:40В Германии оценили регистрацию вакцины Pfizer и BioNTech в Британии
17:39Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19
17:35На границах Франции устроят проверки на коронавирус для горнолыжников
17:31Интерпол предупредил о росте преступности из-за вакцин от COVID-19
17:30Названы настройки, без которых нельзя использовать WhatsApp
17:29Завершилась аккредитация журналистов на пресс-конференцию Путина
17:21Ученые объяснили, почему люди теряют бдительность после алкоголя
17:21Совфед одобрил закон о праве находящихся в декрете женщин на переобучение
17:14В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде инвалидов по платным дорогам
17:13Венгерская делегация встретилась с разработчиком "Спутник V" в Москве
17:13Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень
17:13Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой
17:11Суд арестовал "поволжского маньяка"
17:08Российский отряд пополнили семь новых космонавтов
17:06ВОЗ разрешила не носить маски на спортивных занятиях
17:05Голикова рассказала, как будет проводиться вакцинация от коронавируса
17:04Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
17:03Голикова заявила о готовности к началу массовой вакцинации от COVID-19
Лента новостейМолния