https://ria.ru/20201202/tsentr-1587369433.html
В Южно-Сахалинске откроют новый медицинский центр для больных COVID-19
В Южно-Сахалинске откроют новый медицинский центр для больных COVID-19
В конце декабря в Южно-Сахалинске откроют новый медцентр для лечения больных с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:17
2020-12-02T16:17
2020-12-02T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
южно-сахалинск
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В конце декабря в Южно-Сахалинске откроют новый медцентр для лечения больных с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин."Чуть позже, но уже в этом месяце войдет в строй медцентр в Южно-Сахалинске", - рассказал Путин на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/voennye-1587367778.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, южно-сахалинск, общество