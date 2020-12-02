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https://ria.ru/20201202/tsentr-1587369433.html
В Южно-Сахалинске откроют новый медицинский центр для больных COVID-19
В Южно-Сахалинске откроют новый медицинский центр для больных COVID-19
В конце декабря в Южно-Сахалинске откроют новый медцентр для лечения больных с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:17
2020-12-02T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
южно-сахалинск
общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В конце декабря в Южно-Сахалинске откроют новый медцентр для лечения больных с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин."Чуть позже, но уже в этом месяце войдет в строй медцентр в Южно-Сахалинске", - рассказал Путин на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, южно-сахалинск, общество

В Южно-Сахалинске откроют новый медицинский центр для больных COVID-19

16:17 02.12.2020
 
© РИА НовостиВрачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Врачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. В конце декабря в Южно-Сахалинске откроют новый медцентр для лечения больных с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Чуть позже, но уже в этом месяце войдет в строй медцентр в Южно-Сахалинске", - рассказал Путин на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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