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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20201202/transport-1587422976.html
В Пензе создадут дорожную карту развития транспортной инфраструктуры
В Пензе создадут дорожную карту развития транспортной инфраструктуры
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить дорожную карту реализации проекта развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации, РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T21:14
2020-12-02T21:14
пензенская область
олег кондрашов
вэб-лизинг
иван белозерцев
пензенская область
александр кондрашов
экономика
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ПЕНЗА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить дорожную карту реализации проекта развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации, сообщила пресс-служба правительства региона.Современная концепция модернизации автотранспортной инфраструктуры Пензенской агломерации была представлена главе региона в среду в ходе рабочей встречи с руководителем проектного офиса по развитию общественного транспорта госкорпорации ВЭБ.РФ - заместителем гендиректора АО "ВЭБ-Лизинг" Александром Кондрашовым."Готовьте дорожную карту реализации проекта по развитию транспортной инфраструктуры… Необходимо проработать вопрос по приобретению новых автотранспортных единиц с использованием лизинговой системы", - цитирует Белозерцева пресс-служба.Губернатор отметил, что в Пензенской агломерации, на территории которой не первый год ведутся работы по расширению, реконструкции и строительству дорог, для начала следует спланировать оптимальную схему городских и пригородных маршрутов общественного транспорта, принять меры для обновления подвижного состава."Организация транспортного обслуживания населения, повышение качества данного вида услуг - эти вопросы заслуживают самого пристального внимания. Их решением надо заниматься системно… Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе была проведена модернизация системы пассажирского автотранспорта. Он должен стать более современным, работать точно по расписанию, быть комфортным, удовлетворять запросы наших жителей", - сказал глава региона.Кондрашов презентовал главе региона проект комплексного развития общественного транспорта Пензенской агломерации, в котором речь идет о формировании оптимальной маршрутной сети, взаимоувязке разных видов транспорта и координации графиков движения, введении электронного билета, запуске современного безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава и создании единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации."Участники встречи обсудили условия сотрудничества, возможности вхождения Пензенской области в федеральные программы, с помощью которых заявленный проект мог бы быть реализован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201119/dorogi-1585423952.html
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РИА Новости
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олег кондрашов, вэб-лизинг, иван белозерцев, пензенская область, александр кондрашов, экономика

В Пензе создадут дорожную карту развития транспортной инфраструктуры

21:14 02.12.2020
 
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
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ПЕНЗА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить дорожную карту реализации проекта развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации, сообщила пресс-служба правительства региона.
Современная концепция модернизации автотранспортной инфраструктуры Пензенской агломерации была представлена главе региона в среду в ходе рабочей встречи с руководителем проектного офиса по развитию общественного транспорта госкорпорации ВЭБ.РФ - заместителем гендиректора АО "ВЭБ-Лизинг" Александром Кондрашовым.
"Готовьте дорожную карту реализации проекта по развитию транспортной инфраструктуры… Необходимо проработать вопрос по приобретению новых автотранспортных единиц с использованием лизинговой системы", - цитирует Белозерцева пресс-служба.
Губернатор отметил, что в Пензенской агломерации, на территории которой не первый год ведутся работы по расширению, реконструкции и строительству дорог, для начала следует спланировать оптимальную схему городских и пригородных маршрутов общественного транспорта, принять меры для обновления подвижного состава.
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"Организация транспортного обслуживания населения, повышение качества данного вида услуг - эти вопросы заслуживают самого пристального внимания. Их решением надо заниматься системно… Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе была проведена модернизация системы пассажирского автотранспорта. Он должен стать более современным, работать точно по расписанию, быть комфортным, удовлетворять запросы наших жителей", - сказал глава региона.
Кондрашов презентовал главе региона проект комплексного развития общественного транспорта Пензенской агломерации, в котором речь идет о формировании оптимальной маршрутной сети, взаимоувязке разных видов транспорта и координации графиков движения, введении электронного билета, запуске современного безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава и создании единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации.
"Участники встречи обсудили условия сотрудничества, возможности вхождения Пензенской области в федеральные программы, с помощью которых заявленный проект мог бы быть реализован", - говорится в сообщении.
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Пензенская областьОлег КондрашовВЭБ-ЛизингИван БелозерцевПензенская областьАлександр КондрашовЭкономика
 
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