https://ria.ru/20201202/transport-1587422976.html

В Пензе создадут дорожную карту развития транспортной инфраструктуры

В Пензе создадут дорожную карту развития транспортной инфраструктуры

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить дорожную карту реализации проекта развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации, РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T21:14

2020-12-02T21:14

2020-12-02T21:14

пензенская область

олег кондрашов

вэб-лизинг

иван белозерцев

пензенская область

александр кондрашов

экономика

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ПЕНЗА, 2 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить дорожную карту реализации проекта развития транспортной инфраструктуры Пензенской агломерации, сообщила пресс-служба правительства региона.Современная концепция модернизации автотранспортной инфраструктуры Пензенской агломерации была представлена главе региона в среду в ходе рабочей встречи с руководителем проектного офиса по развитию общественного транспорта госкорпорации ВЭБ.РФ - заместителем гендиректора АО "ВЭБ-Лизинг" Александром Кондрашовым."Готовьте дорожную карту реализации проекта по развитию транспортной инфраструктуры… Необходимо проработать вопрос по приобретению новых автотранспортных единиц с использованием лизинговой системы", - цитирует Белозерцева пресс-служба.Губернатор отметил, что в Пензенской агломерации, на территории которой не первый год ведутся работы по расширению, реконструкции и строительству дорог, для начала следует спланировать оптимальную схему городских и пригородных маршрутов общественного транспорта, принять меры для обновления подвижного состава."Организация транспортного обслуживания населения, повышение качества данного вида услуг - эти вопросы заслуживают самого пристального внимания. Их решением надо заниматься системно… Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе была проведена модернизация системы пассажирского автотранспорта. Он должен стать более современным, работать точно по расписанию, быть комфортным, удовлетворять запросы наших жителей", - сказал глава региона.Кондрашов презентовал главе региона проект комплексного развития общественного транспорта Пензенской агломерации, в котором речь идет о формировании оптимальной маршрутной сети, взаимоувязке разных видов транспорта и координации графиков движения, введении электронного билета, запуске современного безопасного, экологичного и комфортного подвижного состава и создании единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации."Участники встречи обсудили условия сотрудничества, возможности вхождения Пензенской области в федеральные программы, с помощью которых заявленный проект мог бы быть реализован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201119/dorogi-1585423952.html

https://realty.ria.ru/20200902/yakushev-1576636201.html

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олег кондрашов, вэб-лизинг, иван белозерцев, пензенская область, александр кондрашов, экономика